Cómo agregar un «guión bajo» a su PC desde el símbolo del teclado de Windows 10

Cuando trabaje desde una PC, necesita saber cómo insertar correctamente algunos caracteres especiales. También puede pasar horas investigando cómo insertar ciertos caracteres en su documento.Esto es común y se explicará en este artículo. Cómo configurar «guion bajo» desde el teclado de Windows 10..

El «guión bajo» es un carácter muy utilizado, especialmente cuando no se pueden insertar espacios en el texto. También se utiliza para describir algunas direcciones electrónicas. Lo cierto es que a muchas personas les cuesta escribir este carácter en su teclado.Suceden cosas similares cuando es necesario Realiza una barra invertida o una barra vertical invertida..

¿Cómo configuro un guión bajo desde un teclado de Windows 10? -Iconos en PC

Este símbolo aparece en el teclado, pero debe usar una combinación de teclas porque no puede escribirlo directamente al presionarlo. Pero no te preocupes si no sabes qué hacer. A continuación se muestran las diversas opciones que necesita para hacerlo. Puede insertar caracteres de «guión bajo» desde el teclado..

¿Cuáles son los métodos abreviados de teclado de PC con Windows que puedo usar para ingresar un «guion bajo»?

En Windows, puede usar métodos abreviados de teclado para ingresar diferentes símbolos y letras.Usted también puede Crea tu propio acceso directo personalizadoSin embargo, por defecto puede incluir un «guion bajo». Con ese fin, aquí hay algunos atajos de teclado que puede usar para escribir este carácter.

Mayús + _

Como se mencionó anteriormente, el teclado muestra la palabra «guión bajo», pero si hace clic directamente, verá otro carácter. Por lo tanto, debe presionar las dos teclas «Shift» y «-» en combinación. por lo tanto, «Subrayado» parece que está escrito Como magia, es la forma más común de escribir este carácter.

ALT + código ASCII

Otro método que puede usar si no quiere ver un «guión bajo» por razones extrañas es usar la tecla ALT. Por supuesto, debe ingresar el código ASCII que corresponde al carácter o símbolo que desea mostrar.

Debe mantener presionada la tecla Alt para que aparezca el «guion bajo» en la pantalla cuando use este método. Luego use las teclas numéricas para presionar 9, luego presione 5. Corresponde al código ASCII para ‘guión bajo’.. Finalmente, suelte la tecla Alt y el ícono aparecerá en la pantalla.

¿Cómo ingreso un «guión bajo» en un teclado de computadora portátil HP, Dell u otro?

Tenga en cuenta que algunas PC, como las laptops, pueden estar orientadas de manera diferente. Y en estos casos, la forma de ingresar el carácter de «guión bajo» se determina encontrando dónde está el carácter «-«. Sin embargo, siempre debe combinar las dos teclas para ver el guión bajo.

Copiar y pegar de otro sitio web

Es una de las soluciones más comunes. La inserción de un «guión bajo» en un documento se realiza copiando y pegando... Si solo necesita escribir en una página para encontrar los caracteres que necesita y copiarlos.

Para hacer esto, presione Ctrl + C y péguelo donde lo desee. Para hacer esto, también use el atajo de teclado y presione Ctrl + V.Pero otra solución es Configurar y habilitar el teclado virtual de Windows..

Utilice Mayús +-

Este método es el mismo que para un teclado de Windows, excepto que necesita averiguar dónde está la tecla «-» en su teclado.Si lo encuentras, simplemente tienes que hacerlo. Mantenga presionada la tecla Shift y presione la tecla «-» sin soltarla. De esta forma, los guiones bajos se muestran en pantalla sin mayores problemas ni pérdidas de tiempo.

De esta manera, hemos completado este artículo muy práctico y didáctico que muestra diferentes formas de ingresar guiones bajos usando el teclado.Tenga en cuenta que esto también se puede hacer desde un teclado de Windows 10 Escribir emojis y emojis..