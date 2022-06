Cómo agregar música de fondo a videos sin derechos de autor usando Camtasia Studio

¿Cuánto tiempo pasa viendo videos en su teléfono móvil, computadora o tableta? Ya sea por ocio, cultura general o fines educativos, muchas personas ven videos frente a la pantalla durante horas.Por lo tanto, necesita saber Use Camtasia Studio para agregar música de fondo a sus videos sin derechos de autor.

Este tipo de conocimiento representa la llave para abrir muchas puertas.Quién es responsable Crea videos para subir a las diferentes plataformas disponiblesProbablemente no haya suficiente tiempo. Además, es posible que no tengan los conocimientos necesarios para esta tarea.

La importancia de una buena música ambiental

En marketing, el color es el elemento básico para crear una imagen Llamar la atención del usuario.. La música ambiental de las obras audiovisuales también funciona de esta manera. El usuario no solo puede mantener su atención en el video, sino que también puede enviar una sensación específica.

Además, la colocación de música ambiental crea una atmósfera de profesionalismo que seguramente sorprenderá a múltiples personas. Estos son importantes porque llenan los vacíos que los oradores pueden haber dejado en los tutoriales o videos del curso.

Elementos a considerar

Hay muchas herramientas disponibles para editar este tipo de contenido. Sin embargo, el problema principal no es qué software elegir.Todas las plataformas Seguimiento continuo de los contenidos subidos por los usuarios..Esto es principalmente para el propósito Aproveche la música y evite los derechos de autor y los problemas de derechos de autor...

Como resultado, algunas plataformas tienen una lista o biblioteca de canciones fácil de usar. De igual forma, puedes acceder a un banco de audio que paga una cantidad fija por usar la canción.

Agrega música de fondo a tu video

Ahora que hemos tocado el punto anterior, veamos cómo hacerlo. Agregue música de fondo a videos sin derechos de autor.. Como se mencionó al principio, la recomendación para este artículo es Camtasia Studio.

Este software es muy recomendable para aquellos que suelen hacer tutoriales.A través de este programa Puede grabar absolutamente todo lo que sucede en su computadora..

Su interfaz es increíblemente simple para toda la gama de sus herramientas. Así que no te preocupes si aún no sabes cómo usarlo. No se necesita mucho tiempo. Estudio de Camtasia Puedes editar audio y video. Con calidad educada en poco tiempo.

¿Qué debo saber sobre Camtasia Studio?

Antes de que lo supieras Agregar música de fondo a videos sin derechos de autor, Es importante conocer algunos aspectos de este software. El principal es el formato del video (.camrec) que graba este programa. Visualizar lo que estás haciendo es posible gracias a:

Función «Vista previa» de Camtasia Studio.

La pantalla principal de Camtasia Studio.

Reproductor de Camtasia.

Otro punto importante a discutir sobre este software es su lenguaje. No disponible en español. Por lo tanto, debe aprender a usar el inglés y otros idiomas de manera más efectiva.

Guía paso a paso para agregar música en Camtasia Studio

Sí, la hora de la verdad. Siga las instrucciones dadas aquí. Entonces sabrás cómo hacerlo. Agregue música de fondo a videos sin derechos de autor.. Como se mencionó anteriormente, la interfaz de usuario de este software es realmente simple.

Hay dos maneras de agregar música. Una es usar el icono de la carpeta, que representa la opción «Importar».Con la segunda elección de camiones Arrástrelo a la interfaz de Camtasia Studio.

Una vez que haya agregado la pista a su video, use las herramientas Camtasia Studio es de uso gratuito. De esta forma, puedes personalizar algunos aspectos. Controla el volumen de Camtasia Studio..Después de hacer los cambios que crees que necesitas, eso es todo lo que tienes que hacer Subir el video a la plataforma seleccionada..

¡Prepárate para obtener muchos Me gusta!

Con esta mejora significativa en la calidad del video, seguramente obtendrá muchos Me gusta y comentarios positivos. Te sorprenderá lo genial que es Camtasia Studio. Crear obras audiovisuales de calidad profesional Nunca ha sido tan fácil. ¿Que estas esperando?Pruebe este software simple pero excelente Descargando!!