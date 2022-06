Pokémon Unite ha sido lanzado A Nintendo Switch el 21 de julio de 2021 Mucha gente esperando versiones para dispositivos móvilesEl tan esperado 22 de septiembre de este año.A partir de ahora, puede realizar el registro previo con Tienda de aplicaciones Y Tienda de juegos de GoogleSi aún no lo has hecho, no lo dudes más, te sorprenderás cuando alcances las 2.500.000 reservas.

Cómo agregar amigos de Nintendo a Pokémon Unite

Este es un juego que puedes disfrutar con tus amigos y agregarlos a tu listaSin embargo, es posible que tenga las siguientes preguntas: ¿Dónde y cómo puedo encontrar el ID para compartir? ¿Puedo transferir a mis amigos de mi cuenta Nintendo a Pokémon Unite? Estas y otras preguntas se responden en este artículo.

¿Dónde puedo encontrar el ID de jugador para compartir con mis amigos?

Encontrar una identificación de jugador es importante si desea agregar amigos al juego. Encontrar este código es relativamente fácil. Cuando carga Pokemon Unite, el menú, menú principal, Encuentra la letra LTe mostrará toda la información que tienes como Entrenador Pokémon.

Esta página tiene su identificación. Está en la última parte debajo del avatar.este El código es único y consta de letras y números... Ahora todo lo que tienes que hacer es enviarlos a tus amigos y puedes agregarlos a la lista. También puedes agregar a otros jugadores como amigos.

¿Cómo agregar amigos a Pokémon Unite?

Esta opción estará disponible una vez que haya completado los tutoriales requeridos para su juego. Una vez que se supera eso, puede navegar por el menú principal y agregar amigos a Pokemon Unite, pero echemos un vistazo a los pasos tomados.

entre ellos Presiona la letra del menú principal XEsta opción te permite acceder a otros usuarios como:[友達]opción.[友達検索]Encuentra la pestaña. Aquí, ingrese la ID del jugador que desea agregar a su lista de amigos, seleccione el mapa que pertenece al jugador y[友達の追加]Haga clic en el botón. Ya enviaste una solicitud de amistad a esa persona, así que solo espera a que sea aceptada y sabrás cuándo aparecerá en tu lista de amigos.

Otra forma de agregar amigos es cuando juegas. Veamos cómo hacerlo en la siguiente pregunta.

¿Cómo agrego amigos al juego?

Esta es otra forma de agregar amigos a tu lista de Pokémon Unite. Si ya ha terminado el juego en línea y desea agregar un jugador a la lista, simplemente verifique dónde están los resultados. Buscar nombre de jugador..

Tienes que hacer al encontrar un nombre Abre el menú con la letra A Cuando vea las columnas de las distintas opciones,[友達を追加]Hacer clic. De esta forma, envíale una solicitud para agregarlo como amigo. Si es aceptado, este jugador aparecerá en la lista de amigos de Pokemon Unite.

¿Cómo vinculo y transfiero a mis amigos desde mi cuenta Nintendo?

Es muy fácil. Cargue Pokemon Unite, vaya al menú principal y haga clic en la letra X,[友達を探す]Busque y toque una opción para encontrar lo que está buscando en las opciones mostradas. por, Agrega personas a tu cuenta NintendoAsí fue como moviste a tus amigos a Pokémon Unite.

Todo lo que necesitas saber es que puedes jugar juegos con tus amigos de la cuenta Nintendo en Pokemon Unite. Esta característica debe estar activa,En primer lugar[設定]de[友達]Ir a opciones y[友達を検索]Busque opciones. Esto hará que aparezca el botón menos. Cuando lo presione, se le preguntará si desea habilitar la posibilidad de invitar amigos.

Esto le permitirá transferir amigos existentes con esta función cuenta nintendosolo los veras Jugadores que tengan una cuenta en esta plataforma. Al usar por primera vez Aprende a descargar los mejores juegos en Nintendo Switch..

¿Dónde puedo ver las invitaciones que me envían mis amigos?

Cuando estás activo en el juego, puedes ver las invitaciones que te envían tus amigos, Recibirás una notificación Te invitan al juego. Cuando aceptes participar en la batalla o vayas a tu avatar, recibirás una invitación junto al botón de inicio del juego.