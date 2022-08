¿Cómo afirmo que se ha levantado una prohibición injusta en League of Legends? – LoL Unbanned

League of Legends es generalmente un juego que nunca falla. Sin embargo, nada es perfecto. Lo peor de todo es una suspensión de cuenta injustificada que te hace inaccesible.Con eso en mente, hoy aprenderemos la respuesta. ¿Cómo afirmo haber levantado una prohibición injustificada? League of Legends ?

Cómo reclamar las prohibiciones injustas eliminadas en League of Legends – Unban LoL

Cuando lo piensas, no hay nada más alentador que alguien lo haga. cerrar cuenta Un tiempo por algo que no hiciste. Esto no debería suceder, pero en realidad hay algunos jugadores que informaron prohibiciones completamente inapropiadas, muchas de las cuales son graves.

Sin embargo, informar a los jugadores de LoL después o durante un juego puede ayudar a evitar trolls y piratas informáticos. Entonces, en lugar de enojarse con ellos, aprenda cómo solucionar problemas de bloqueo con este tutorial.

¿Cómo reclamo que se levantó una prohibición injustificada en League of Legends?

¿Cómo puedo afirmar que tengo uno para empezar esta guía y despejar mis dudas? Prohibición injusta de League of LegendsDebe saber que las probabilidades de que se elimine una prohibición varían según el tipo de prohibición.

eso es si tienes prohibición temporal (durante unos meses), permanente (de por vida), etc. Cuanto más duras sean las medidas, más difícil será para Riot solucionar el problema.

Esto se debe a que la política del juego estipula que todo lo que se haga en una cuenta es responsabilidad de su creador. Como tal, si la compañía considera que su caso no merece revisión, estará sujeto a sanciones.

Los creadores insisten en que no pueden levantar la prohibición debido a esta responsabilidad. Por supuesto, todo lo que necesita hacer para resolver el problema es soporte tecnico del juego.

Esto se puede hacer a través del chat en vivo, pero esta opción es nueva y es posible que no siempre funcione. De todos modos, si desea salir de la cuestión de cómo abrir el chat en vivo y obtener soporte de LoL, puede investigar más a fondo.

Por lo tanto, la segunda opción es la mejor opción. Se trata de enviar un mensaje a la empresa explicando los motivos de la suspensión y motivos injustificados.Tienen miles de solicitudes de todo tipo todos los días, por lo que tardarán un tiempo en responderte. mucha paciencia No envíe varias solicitudes, ya que el sistema puede priorizarlas en último lugar.

¿Cómo me inscribo?

Obtenga información sobre cómo enviar una solicitud de última hora para levantar esta prohibición injusta.Para esto necesitas ir a tu navegador de confianza y escribir Soporte de League of Legends (se debe presionar en primera o segunda opción).

Inicie sesión en esta página y busque un botón que diga «Enviar petición‘ (es rojo y está en el medio de esta sección).

Esta acción lo redirigirá a otra página donde debe seleccionar el motivo de su solicitud en el campo «Recuperar cuenta»Esto volverá a cargar la página y deberá seguir las instrucciones allí para definir y enviar su problema.

Y listo, para que pueda ponerse en contacto con el soporte técnico y ver qué pueden hacer por usted. Levanta esta injusta prohibición en League of Legends Puedes seguir jugando normalmente en tu cuenta. Vaya a su navegador y envíe el informe. Espero que tu objetivo se logre.

Si desea obtener más información sobre el problema, seleccione una opción «Informes de comportamiento y bloqueo» Lea la sección antes de enviar su solicitud.

Si por alguna razón no recibe una respuesta (la mayoría de las veces la recibe), intente enviar un correo electrónico directamente a la cuenta de Gmail de la persona. Si quieres saber qué es Gmail para League of Legends, puedes encontrarlo fácilmente en Internet.