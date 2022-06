Hoy en día, los servidores son diferentes porque nadie necesita usar una aplicación de correo electrónico para vivir con ellos. Están enfocados en mejorar continuamente la interfaz de usuario.Esto es para permitirles aprovechar este formato de mensaje cada vez más simple.

¿Cómo adjunto un archivo a un correo electrónico en mi iPhone y Mac? -Correo de Apple

Adjuntar un archivo a un correo electrónico es una de las acciones más fáciles y convenientes que podemos realizar. Comparta información, documentos, aplicaciones, fotos y más.. Si aún no sabes cómo hacerlo desde tu dispositivo Apple, sigue leyendo. Voy a explicar paso a paso.

¿Cómo envío una foto, un video o un documento a través del correo electrónico de iPhone o Mac?

Apple Mail es una de las aplicaciones más competitivas en el campo del correo electrónico, con configuraciones simples como: Cambiar el sonido de las notificaciones por correo electrónico Hasta entonces Comparte archivos de varios tamaños y formatos., Todo desde tu cuenta de iCloud.com. Configurar esta cuenta equivale a crear un ID de Apple y es fundamental para utilizar los servicios de la marca.

Después de configurar el dispositivo, iPhone[無料のApple IDの作成]Usa el botón o en tu Mac[システム環境設定]Necesitas crear un usuario en la plataforma usando.Por favor recuerda absolutamente Para acceder a las funciones de Apple MailDebe iniciar sesión en su cuenta de iCloud.

¿Cómo agrego un archivo adjunto a un correo electrónico desde un dispositivo Apple?

Si aún no eres un usuario muy experto de Apple Mail, es posible que no sepas que es perfectamente posible. Elimine el correo electrónico del correo electrónico de macOS en Mac sin abrir el correo electrónicoO es posible que no comprenda el proceso de adjuntar un archivo a un correo electrónico para compartirlo con otro destinatario.Te diré que se puede hacer con simples pasos Envía emails con diferentes formatos de contenidoTanto desde ordenadores macOS como iPhones, y ahora te mostraremos cómo hacerlo:

Desde una computadora Mac

Cuando estás Versión de escritorio del correo electrónico En iCloud.com, si desea agregar archivos para compartir electrónicamente además de mensajes de texto, debe hacer lo siguiente:

Empezar a redactar un nuevo mensaje Haga clic en el ícono de lápiz y papel en la parte superior izquierda y agregue destinatarios, asunto y mensaje según sea necesario.

Haga clic en el ícono de lápiz y papel en la parte superior izquierda y agregue destinatarios, asunto y mensaje según sea necesario. Vaya a la esquina superior derecha de la ventana de correo y seleccione Ícono similar a un clip para adjuntar ..

.. Abierto ventana del navegador Mac Navegue a esa ubicación o al archivo que desea compartir.

Navegue a esa ubicación o al archivo que desea compartir. Desde allí, seleccione y haga clic enSeleccione un archivo«, Esto iniciará la carga automática al correo electrónico.

Para dispositivos móviles iOS

Si aún no eres usuario de Apple y siempre estás interesado, empieza por recordar que puedes conseguirlo. iPhone en la tienda en línea de AppleDespués de comprar el dispositivo, puede comenzar a adaptarse a su interfaz a través de este uso y orientación diarios.Por ejemplo, en ese caso Pídale a su teléfono móvil que adjunte el archivo por correo electrónicoDebe saber que es un poco diferente de la Mac.

Con el teclado abierto, presione dos veces el cuerpo del mensaje que está redactando para mostrar las barras de formato disponibles. Encuentra el botónAñadir un adjunto«. Luego, debe seleccionar el tipo de archivo para adjuntar (documento, foto o video guardado) y crear y adjuntar una foto, video, grabación o dibujo en ese momento.

¿Qué pasos debo seguir para adjuntar un archivo a un correo electrónico desde Opciones en Mac?

Hay varias características que puedes darle a tu correo electrónico: Devolver un mensaje al remitente por correo electrónico usando MacOSIncluya o excluya el archivo adjunto original en algunas o todas las respuestas, adjunte el archivo al final de un mensaje de correo electrónico o incluso Agregue el correo electrónico recibido como archivo adjunto.

De todos modos, la primera forma de compartir este tipo de contenido son los pasos que mencioné anteriormente, pero no es la única. Sigamos adelante y expliquemos una forma más directa.

Puede adjuntar un archivo simplemente arrastrando

Ahora necesita saber que existe una forma más fácil y rápida de cargar archivos a un correo electrónico. Esto se hace a través de la ventana del Finder cuando encuentra el archivo que desea adjuntar, incluso si no tiene el correo electrónico de iCloud abierto.Simple Arrastre el icono del archivo Icono de correo electrónico del muelle.

El sistema entiende de manera inteligente que necesita iniciar un programa de correo electrónico, redactar un nuevo correo electrónico y adjuntar el archivo arrastrado. Todo lo que tienes que hacer es completar los campos que faltan para que puedas enviar un correo electrónico en segundos.

¿Cuál es el límite de tamaño de archivo para adjuntar a correos electrónicos de iPhone o Mac?

Ahora probablemente te estés preguntando, ¿puedo enviar un archivo de cualquier tamaño? ¿Hay algún problema con la cantidad de archivos que está compartiendo? Y lo cierto es que si tus archivos tienen un tamaño inferior a 25 MB, el almacenamiento de correo de iCloud se utilizará de forma predeterminada.

Automáticamente si el número total de archivos enviados por correo electrónico es mayor que esta medida La función de entrega de correo está habilitadaAumentar el límite a 5 GB de almacenamiento en la nube es totalmente aplicable a todos los dispositivos Apple.