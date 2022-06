¿Cómo actualizo las herramientas de PowerShell NPM en mi PC con Windows? -Fácil tutorial

Node Package Manager o NPM, como su nombre lo indica, es un administrador de paquetes desarrollado por Isaac Schlueter. Utiliza el lenguaje de programación JavaScript, Esto agregará dependencias, distribuirá paquetes y administrará módulos y proyectos en general. Básicamente, esta herramienta está dirigida a desarrolladores y cuenta con soporte para múltiples miembros, fácil configuración y privacidad.

Si necesita un paquete NPM en su dominio de rendimiento y se da cuenta de que está utilizando el paquete NPM todos los días porque actualmente está experimentando molestos errores de desarrollo, esta puede ser la razón. La aplicación no se actualizará... Esto se debe a que la herramienta no está realmente optimizada para hacer esto desde Windows. Es un poco de alivio saber que las actualizaciones desde la misma interfaz en su sistema son completamente posibles y no realmente complicadas.

¿Qué elementos necesito para actualizar NPM con PowerShell?

Si aún no te has decidido Elimina PowerShell o desinstálalo por completoSe supone que debe estar en su computadora de forma predeterminada, por lo que puede usarlo cuando actualice su versión de NPM. Sin embargo, hay algunas cosas a considerar antes de cambiar a PowerShell. Eso es todo. Necesitas descargar el código fuente de Node.jsDesde el sitio web oficial.

Código de PowerShell

Necesitas saber antes de poder seguir adelante ¿Qué versión de PowerShell instalaste?Conocer los atributos relacionados con la actualización de componentes en el sistema. Esta herramienta de Windows 10 funciona ejecutando comandos que activan acciones en su sistema en segundo plano. Es especialmente efectivo y lo hace posible en ciertos casos de actualizaciones de NPM. A través del paquete npm-windows-upgrade.«Esto proporciona todos los recursos y la funcionalidad de un administrador de paquetes de JavaScript.

¿Cómo accedo a mi administrador de Windows PowerShell?

Aunque es perfectamente factible. Abra PowerShell en una carpeta usando CMD y otros métodosLo que nos interesa hoy es poder usar esos privilegios de administrador para actualizar NPM desde una computadora con Windows.

Para llegar allí, primero en la barra de tareas del escritorio[スタート]Tienes que ir al menú. Desde allí, escriba «PowerShell» y luego escriba un segundo clic en las opciones proporcionadas para «Ejecutar como administrador « Tan pronto como haga clic en él, aparecerá una nueva ventana de consola y estará listo para realizar su pedido.

¿Cómo uso PowerShell en mi PC con Windows para actualizar NPM?

Es importante recordar que necesita privilegios de administrador, especialmente cuando trabaja con administradores. Tenga cuidado al ingresar el códigoDebido a que no existen restricciones de seguridad y la seguridad del sistema está comprometida, un error puede provocar una falla irreversible del software.

Aquí, teniendo en cuenta que cada comando debe ser ingresado al pie de la letra para evitar inconvenientes, Pasos para completar la actualización Las características de Node Package Manager en su computadora son:

En la consola, ingrese la siguiente declaración, $ Set-ExecutionPolicyUnrestricted -ScopeCurrentUser -Force, para permitir que se ejecute el script.

El segundo paso es escribir «$ npm install -g npm-windows-upgrade». Esta será la línea de comando que solicita una instalación global de paquetes NPM.

Tendrás que esperar unos minutos para que se complete el proceso. Luego actualice usando el comando «$ npm-windows-upgrade».

Al final del proceso, la consola devuelve un mensaje similar al siguiente: «La actualización está completa. La nueva versión de npm es…» indica que el programa se ha actualizado en unos pocos pasos simples.

¿Cómo puedo verificar si la actualización ya se completó con éxito?

Cuando se trabaja como desarrollador web front-end, la administración de dependencias y paquetes son los requisitos más importantes tanto para los clientes como para los servidores. La NGP juega un papel fundamental en el logro de este objetivo. Mantener las herramientas actualizadas es Funciona sin interferencias destructivasEspecialmente en el campo de la compatibilidad.

Si desea conocer la versión de NPM instalada en su computadora, debe ingresar el siguiente comando «nodo -v» en una terminal CMD o PowerShell. En su lugar, el sistema le notificará la versión actual.

Ahora tiene un comando que puede ejecutar para averiguar todas las versiones disponibles de NPM (incluidas las versiones provisionales y beta). Simplemente escriba en la misma consola de PowerShell con privilegios de administrador: «npm-windows-upgrade-npm-versionlatest«. De esta manera, asegúrese de estar utilizando la última versión del paquete.

Durante la búsqueda de actualización de herramientas ¿Has probado otras soluciones?Además, si intenta obtenerlo mediante los comandos descritos en PowerShell y no se obtiene o se interrumpe el proceso, a menudo tiene problemas o no puede realizar la actualización directamente.En tales casos, le recomendamos que obtenga ayuda más detallada. Página de soporte de Microsoft