Los núcleos de los sistemas operativos Ubuntu y Linux Mint son muy importantes. Como esta es una parte fundamental de todo el sistema, se explica etimológicamente, es el núcleo y es parte del sistema. Responsable de vincular el software a los recursos disponibles en el hardware.y usarlos de manera eficiente. Es decir, la interfaz básica que existe entre los componentes de la computadora y el sistema operativo.

¿Cómo actualizar el kernel de Linux en Ubuntu y Mint? -Configuración sin errores

Para los desarrolladores de Linux, el kernel se mejora constantemente. Esto le dará una idea de qué kernel está utilizando para inicializar los componentes sistemáticos. Eventualmente, pierde su utilidad solo porque deja de recibir actualizaciones. Soporte para esta versión que está utilizando. Por lo tanto, es necesario actualizar según sea necesario para evitar errores de funcionamiento del dispositivo. Por todo esto es importante saber ¿Cómo funciona el kernel en los sistemas Linux?..

¿Cómo descargo e instalo la herramienta «Ukuu» para actualizar el kernel de Linux?

Debido a que esta actualización del kernel es una parte especial del sistema, debe tener en cuenta lo siguiente: Las actualizaciones no se pueden realizar automáticamenteAdemás, no es común descargar una herramienta especialmente creada para este caso. «Ukuu» es la herramienta que necesita para completar esta tarea en particular de manera eficiente y sin frustración. También responsable de guardar archivo de registro de Linux..

En este caso, te mostraré cómo obtenerlo desde las versiones de Ubuntu y Linux Mint. Esto se debe a que las dos versiones son diferentes y ambas versiones usan la misma herramienta. Actualmente, el kernel está destinado no solo a estos sistemas operativos. Se trata de una computadora, un servidor y También disponible en sistemas telefónicos como Android.. Esto se debe a que es un medio de comunicación entre el sistema físico y el lógico.

en Ubuntu

Para iniciar esta instalación Primero debes descargar el repositorio, Le permite instalar la herramienta. Esto le permite actualizar su kernel. Para hacer esto, debe escribir el siguiente comando en la terminal:

El primer «sudo apt-add-repository –y ppa:teejee2008/ppa».

Después de descargar el repositorio (PPA), actualice su sistema.

Escriba sudo apt update.

A continuación, instale la herramienta Ukuu «sud oapt-get install ukuu». Introduzca «s» para aceptar la descarga.

Finalmente, ejecute la herramienta Ukuu para actualizar el kernel.

Para Linux Mint

Para Linux Mint, el método es el mismo que se describió anteriormente. Ingresa a la terminal y comienza a escribir los comandos necesarios para descargar e instalar Ukuu. Primero, proceda con la descarga del repositorio.

sudo apt-add-repositorio –y ppa:teejee2008 /ppa ..

.. Descarga el repositorio y escribe «sudo apt update».

Ukuu Instale «sudo apt-get install ukuu».

Finalmente, escriba «s» para confirmar.

¿Qué pasos debo seguir para ejecutar «Ukuu» en ambos sistemas?

Después de descargar e instalar la herramienta, ejecútela como «sudo ukuu-gtk». La herramienta se abrirá con una lista que muestra la versión en uso y la versión disponible del kernel a continuación. Sistema operativo Ubuntu o Linux..

Para realizar cambios en otros aspectos, puedes ingresar a «Configuración» en tu configuración de Ukuu cuando enciendes tu computadora. Hay diferentes maneras. Frecuencia de búsqueda de actualizacionesTenga en cuenta cuándo el núcleo está desactualizado, cuándo aparece grub, cuándo inicia su computadora, etc. Una vez que haya realizado estos cambios, continúe con la actualización.

¿Cómo actualizo el kernel de Linux en Ubuntu y Mint usando la herramienta «Ukuu»?

Después de realizar las configuraciones necesarias, vaya a la lista de actualizaciones disponibles en el kernel y Seleccione la actualización en la parte superior de la listaPresiona, instala y el proceso de actualización comenzará automáticamente. Una vez hecho esto, se recomienda desechar la herramienta Ukuu ya que evita las actualizaciones automáticas del kernel y genera problemas. Por lo tanto, esta actualización debe realizarse manualmente.

¿Cómo desinstalo Ubuntu y Linux Mint después de usar «Ukuu»?

Es muy efectivo cuando actualiza el kernel, pero cuando lo desinstala, el procedimiento es simple. Primero, abra una terminal y copie y pegue el siguiente comando. «sudo apt-getpurgeukuu», La herramienta se desinstalará con éxito solo si la usa. Siempre puede reinstalarlo si necesita actualizarlo nuevamente.