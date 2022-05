¿Cómo activo un segmento en Strava Web? -Tutorial de ayuda

Strava Web es una plataforma social muy comentada que muchos atletas usan para planificar rutinas orbitales. Es una gran herramienta. Encuentra tu movimiento en el mapa virtual Y realiza tus actividades deportivas y de excursión. Puede activar fácilmente un segmento. Siga leyendo para aprender cómo hacerlo. También puede ver por qué el segmento no está activado.

¿Cuáles son los requisitos para crear segmentos en Strava Web?

La difusión de Internet no solo ha ayudado a promover la comunicación de polo a polo y conectar el mundo. También ha sido reemplazada por muchas plataformas diseñadas para ofrecer algunos servicios a los usuarios y entretenerlos. Por ello, hoy en día existen plataformas virtuales y redes sociales con contenido multimedia para la interacción y otras con fines más específicos, En apoyo a los usuarios En ciertas áreas como: Una aplicación que mide la distancia recorrida mientras corres..

Menciona Strava Web, una aplicación que apoya a los atletas en sus rutinas de entrenamiento, y nuevos desafíos deportivos que se pueden compartir con otros en la plataforma. Un aspecto interesante de esta red social es el segmentos, Esto se refiere al camino o ruta que sigues en tu actividad deportiva. Puede usar Strava Web para crear estos segmentos, pero hay ciertos requisitos previos que se deben cumplir.

Primero debe determinar la ruta dentro de la actividad que desea realizar y seleccionarla como segmento. Esto le permite: Crea y guarda la ruta del sendero de principio a finEs decir, necesita posiciones iniciales, finales e intermedias consecutivas. El segundo requisito es que debe crear este segmento después de que se haya identificado la ruta.

¿Qué pasos debo seguir para activar un segmento en Strava Web?

Los segmentos de Strava son útiles en relación con las rutas y las rutas que necesita cubrir en las rutas de caminata, bicicleta y trote. Sea cual sea la actividad que planees hacer, puedes habilitar el segmento en StravaWeb. Para ello tienes que seguir los siguientes pasos:

Primero debes separar las actividades por las fechas de la actividad con la que quieres empezar a crear el segmento, luego presiona los puntos suspensivos para ver más opciones Haga clic en Crear segmento.. Se muestra una interfaz para crear un segmento. Este es un mapa en el que debe usar las barras de desplazamiento verde y roja para identificar los puntos de inicio y llegada respectivamente. Puede Mide la distancia entre dos puntos marcados Es muy similar a Google Maps.

A medida que mueve la barra de adelante hacia atrás y viceversa, notará que el mapa se actualiza con los marcadores de inicio y finalización verdes y rojos. Puede personalizar el desplazamiento con los botones de avance y retroceso. Supervise y siga las recomendaciones para mejorar la creación de segmentos Puntos de inicio y fin limitados,[次へ]Hacer clic.

Espera a que las plataformas vean si hay segmentos iguales y vuelve a intentarlo[次へ]Haz click para continuar. Asignar un nombre al segmento.. Puede utilizar los nombres de los puntos de referencia marcados en este apartado en los puntos inicial y final. Alternativamente, puede usar un alias conocido si lo prefiere.

Finalmente, puedes configurar el segmento para que solo te muestre a ti y solo los resultados. Para hacer esto, debe mantener el segmento privado, luego otros usuarios No puedes ver tu actividad Ajuste el segmento. Si sigue cuidadosamente estos pasos, puede activar fácilmente el segmento.

¿Por qué no puedo activar con éxito un segmento en Strava Web?

Hay muchos aplicación para ciclistasAl igual que la web de Strava, es gratis, pero es una de las favoritas porque te permite monitorear la actividad. Sin embargo, el error no se puede evitar. Después de realizar un seguimiento de la actividad y crear un segmento, es posible que no se active. Es posible que te hayas saltado uno de los pasos anteriores. Pero también puede deberse a otros errores. Así que te damos Por qué no puedes activar un segmento correctamente Web de Strava en las redes sociales.

Registro incompleto

Una de las razones por las que el segmento no está activado es que el segmento no contiene ningún dato y el registro está incompleto. Esto puede provocar que el segmento no coincida con la actividad. Tal vez sea Se registra un punto o un desplazamiento Está marcado en el mapa. Por supuesto, si no se completa el registro, el segmento no se creará como debería.

Por lo tanto, debe asegurarse de que cada punto y turno marcado se fije de manera efectiva y pueda ver la ruta de la actividad. No pierdas el tiempo dibujando los segmentos, puedes crearlos correctamente.

Problema de conexión

Otro motivo por el que los segmentos no se generan correctamente en la aplicación web de Stava es un error de conexión. Tenga en cuenta que esta es una plataforma que funciona con conexiones a Internet o datos móviles. Si no tienes una buena señal, lo más probable es que sea Sincronización no posible Cargue la información del segmento.

Con eso en mente, debe asegurarse de tener una buena señal de Wi-Fi o datos móviles. O ponte en un lugar donde la conexión sea más fluida. Luego, debe hacer clic en la ruta marcada para volver a conectarse al mapa. otra vez, Intenta salir de la aplicación Vuelve a ingresar a la plataforma web de Strava.

Reinicie su dispositivo móvil y si el problema persiste, presione el botón de sincronización para que pueda volver a ingresar. También puede visitar el centro de Soporte técnico del sitio web de Strava En el sitio web oficial para soporte profesional.