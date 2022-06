Tik Tok es una red social que aumenta sus fuerzas a medida que pasa el tiempo, siendo hoy en dia una red con más de 800 usuarios en todas partes del mundo. Lo genial de esta red social, es que no sólo nos ofrece contenido de calidad y para todos los gustos, siendo este su principal atributo, sino que también, le brinda la posibilidad a los usuarios de lucrar económicamente.

Cómo Activar los Pagos de TikTok Bonus si No Están Disponibles

¿Podremos obtener dinero usando TikTok?, efectivamente, y de distintas formas, una de las mas usadas es mediante las monedas, las cuales podrán ser obtenidas en Live Streams. Otra forma de lucrar con TikTok, es mediante los intercambios publicitarios, aunque para estos, tendrás que tener una buena suma de seguidores, así que te recomendamos hacer lo posible para salir en las secciones principales de la aplicación.

Cómo hacer que apareció la moneda en TikTok

La moneda de TikTok es ese icono que nos indicará si podemos monetizar nuestra cuenta, de igual manera, nos indicará si podemos hacerlo. Normalmente está ubicado en la esquina superior izquierda. Existirán algunos casos en los que esta moneda, no apareció en la interfaz, esto puede deberse a ciertos factores. Si este error aparece en tu teléfono, primero tendrás que tratar de identificar la causa, así que te recomendamos:

Verificar si tienes la última versión de TikTok . Ya que, esta función no es tan antigua, existe la posibilidad de que tengas un teléfono desactualizado y por eso este no permite que puedas acceder a esta función. Si es así, te recomendamos actualizar tu sistema operativo, de igual manera, también puedes actualizar solamente las aplicaciones. Si no de lleno puedes cambiar de teléfono.

. Ya que, esta función no es tan antigua, existe la posibilidad de que tengas un teléfono desactualizado y por eso este no permite que puedas acceder a esta función. Si es así, te recomendamos actualizar tu sistema operativo, de igual manera, también puedes actualizar solamente las aplicaciones. Si no de lleno puedes cambiar de teléfono. Tendrás que verificar que no sea un error interno del sistema de tu teléfono ya que a pesar de que tengas un teléfono bastante moderno, siempre existe la posibilidad de que este presente uno que otro error por ahí.

ya que a pesar de que tengas un teléfono bastante moderno, siempre existe la posibilidad de que este presente uno que otro error por ahí. También puedes fijarte si estás en una región en la que no permitir monetizarde ser así, quizás puedas acceder a la moneda, pero no monetizar tu cuenta.

Una vez hallado el problema, podremos proceder a arreglarlo, existen distintas maneras de hacer estobien puedes actualizar tu sistema operativo, puedes buscar la forma de monetizar tu cuenta, etc. Pero uno de los métodos que más le funciona a la gente que presenta esta situación, es el de reiniciar su teléfono de fabrica.

Primero mira en esta lista si tu región está disponible para la activación de pagos

Al igual que muchas otras aplicaciones como SpotifyNetflix, HBO GO, Disney+, etc TikTok puede llegar a presentar limitaciones de uso, según el país en el que te encuentres. Uno de los bloqueos más comunes en cuantas regiones que presentan TikTok, es que, en ciertos países no se puede monetizar el contenido que haces, y tampoco usar TikTok Bonus. Es por eso que debe estar bien informado sobre los lugares en los que la aplicación permite monetizar contenido.

Por suerte para ti, acá te presentamos una lista de los países en los que si se puede cobrar usando TikTok, y más específicamente, Tik Tok Bonus:

argentino

México.

Colombia.

Estados Unidos.

Europa.

Ahora bien, existen ciertos países como: Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, El Salvador, Panamá, etc. En los que esta función, aún no llega, así que si eres de uno de estos países, probablemente tengas que esperar un rato para poder empezar a ganar dinero con TikTokBonus.

Mi país no está en la lista ¿Hay alguna solución?

Si tu país no está en la lista, probablemente se deba a que TikTok no ha llegado a un acuerdo con los entes de tu país, o que simplemente, los directivos no han pensado en activar la función en él. Por suerte para ti, existen distintas soluciones para este problema.

Si en tu país, no está permitida la monetización, siempre puedes cambiar tu VPN por la de un país en el que si se puede, posterior a eso, podrá usar una cuenta de PayPall para retirar su dinero, le recomendamos que también lo uses con VPN. Tienes que hacer este proceso con mucho cuidado, ya que es probable que si no lo haces como es, pierdas tu dinero.

TikTok es una gran red social que te recomendamos probar, es muy probable que te guste y que luego quieras hacer más vida con ella.