¿Cómo accedo a Hojas de cálculo de Google en Gmail?

La mayoría de las personas están acostumbradas a crear hojas de cálculo y otros documentos solo desde los programas de Microsoft Office para Windows, que también están disponibles en teléfonos móviles. El paquete de dicho programa le permite crear una tablaPresentaciones con imágenes y documentos de texto.

También puede crear hojas de cálculo utilizando su cuenta de Gmail. El programa no necesita ser descargado Paga mucho menos licencia. En resumen, explica si es importante descargar algo para usar estas calculadoras y cómo ingresar a las calculadoras de Google.

¿Necesito instalar algo para acceder a Hojas de cálculo de Google?

Ya mencioné que no necesita instalar ningún software para acceder a Google Sheets, pero eso es cierto. Sin embargo, hay algunos que necesitan ser instalados. extensión del navegador Lo usas siempre en tu móvil o en tu ordenador.

Necesitas al menos tres cosas para instalar esta extensión tanto en tu teléfono móvil como en tu computadora.

Conexión a internet estable

Suficiente espacio para su dispositivo

Cuenta de Google activa

Como regla general, para acceder a Google Docs, es importante crear una cuenta de Gmail que pueda acceder al sitio web de Google Docs. Una vez que tenga una cuenta de Gmail, puede: Accede a tu cuenta de Google También puedes descargar las extensiones que necesites.

Si desea descargar las extensiones que necesita para usar las tablas de cálculo de Google, esto es lo que debe hacer:

Abre un navegador Accede a la dirección Sitio web de la «Tienda web» de Chrome (Donde está instalada la extensión) Para salir, ve a la barra de búsqueda de esta tienda de extensiones y escribe la frase «Documentos de Google». Ingrese el resultado «Documento para Google sin conexión» y proceda a agregar a Chrome

Eso es todo lo que necesitas para instalar la extensión que te permitirá usar Hojas de cálculo de Google con tu cuenta de Gmail.

¿Cómo entro en una hoja de cálculo de Google?

Cuando haya completado todos los pasos anteriores y esté listo para comenzar a usar Google Computational Tables, es hora de comenzar a hacerlo. mesa abierta Con una cuenta de Gmail. Los siguientes tres subtemas explican exactamente lo que debe hacer para usar las calculadoras de Google desde Gmail.

Mientras siga las instrucciones de la carta, no tendrá ningún problema para abrir la hoja de cálculo.

Crear una cuenta de Gmail

Lo primero que debes hacer es crear una cuenta de Gmail. Eso es muy fácil. Tienes que visitar el sitio web de Gmail. Haga clic en «Crear cuenta» Luego continúa con todos los pasos. Una vez que tenga una cuenta de Gmail, puede comenzar el siguiente proceso de uso de la aplicación de Google.

Google proporciona acceso a muchas aplicaciones que mejorarán significativamente Usar una cuenta de Gmail Y te sirven para muchas otras cosas. Estas aplicaciones incluyen Google Drive (para alojar archivos), Meet (para hacer videollamadas) y Maps (mapas universales para viajar).

Si ya tiene su propia cuenta de Gmail, no necesita crear una nueva. Solo créalo. iniciar sesión.. Una cosa que no se explicó anteriormente es que la extensión que instruyó para instalar es para usar hojas de cálculo incluso cuando no está conectado a Internet.

si no supieras La hoja de cálculo de Google tiene un método. Bloquee la fórmula en la hoja que desea proteger..

Puedes usar tu cuenta para acceder a muchas aplicaciones de Google

Cuando inicies sesión en tu cuenta de Gmail, debes buscar el lugar que dice «Aplicaciones», presiona esa opción. Implementar todas las aplicaciones de Google Seleccione el que dice «mesa». Esta aplicación tiene acceso a la tabla de cálculo, por lo que hay que pulsarla.

A continuación, cree una tabla. Agregue todo lo que necesite y guarde el documento cuando haya terminado. Recuerda que estas calculadoras te permiten: Descargar otras plantillas..

Todos los documentos que creas se almacenan en Gmail

Dijeron que necesita guardar el documento, pero debe guardarlo en su dispositivo, no en su cuenta de Gmail. Todos los datos de Tus Documentos de Google Se guarda automáticamente a medida que escribe. Si ahora desea guardar el documento en su dispositivo de inmediato,[ファイル]presione la opción,[ダウンロード]Debe presionar la ubicación marcada para descargar el archivo.

Otra forma de guardar una copia es[ファイル]Elige una sección y[コピーを作成する]Revisa la sección marcada. Esto completa todo el proceso. Por favor ingrese la tabla de cálculo Google lo tiene con una cuenta de Gmail. Si necesita crear un diagrama en Google Docs, puede crearlo utilizando su conexión a Internet.

Lo bueno de crear gráficos con este tipo de documentos es que la plataforma te permite: Modifique la leyenda del gráfico según sea necesario..