¿Cómo abro un archivo con extensión .doc o docx sin instalar Word?

Hay diferentes tipos de formatos de archivo. B. Aquellos con extensión docx. Esto suele ser un dolor de cabeza porque no se puede abrir. Tenga en cuenta este artículo si ha sucedido antes. Aprenda a abrir estos tipos de archivos y herramientas para abrir sus archivos de manera segura.

¿Cómo abro un archivo .docx en mi dispositivo?

Microsoft Word es una herramienta muy utilizada en la actualidad. En muchos entornos, como oficinas y hogares, se utiliza para realizar tareas.A menudo en dispositivos móviles Un archivo de Word que no se puede abrir porque tiene una extensión doc o docx.

Debe tener en cuenta que el hecho de que los archivos con este tipo de extensión sean archivos de Microsoft Word y no se puedan abrir en el teléfono puede deberse a la falta de un programa ideal para abrirlos. ..En cualquier caso, te mostraremos cómo abrirte. Archivos con la extensión docx En varios dispositivos que tengo.

Para Windows PC o Mac

Si está usando una PC con Windows, puede estar usando el programa de Office Microsoft Word. Por lo tanto, puede abrir fácilmente el archivo de extensión docx simplemente encontrando el archivo y haciendo clic en él dos veces. También puede abrirlo directamente desde el programa después de realizar más pasos. Para hacer esto, vaya al menú Inicio de Windows. [すべてのプログラム]Haga clic para[MicrosoftWord]Elegir.

Espere a que se cargue el programa, luego en la barra de herramientas[ファイル]Hacer clic[開く]Seleccione una opción,[コンピューターと参照]Haga clic para buscar y abrir la carpeta donde se encuentra el archivo. En Mac, el proceso es diferente porque necesita usar el procesador de texto TexEdit. Presione la tecla Cmd (⌘) + Shift + A. Siguiente,[ファイル]Ir[開く]Haga clic para encontrar el archivo.

Para dispositivos móviles Android o iOS

No solo puede abrir archivos con la extensión docx en su PC, sino que también puede necesitar recibir este formato de información en su dispositivo móvil y abrirlo. No se preocupe, también explica cómo abrir archivos docx desde su teléfono Android o iOS. Para Android, Hay muchas opciones disponibles para acceder a este archivo.

Por ejemplo, WPS Office es una aplicación que puede editar archivos con esta extensión, para que puedas usarla. Además, es fácil de descargar y usar. Simplemente abra su procesador de textos y podrá abrir rápidamente archivos docx desde allí. Además, si tiene un teléfono compatible con iOS, puede: Abre el archivo usando la aplicación predeterminada de tu teléfono, como Pages.

¿Qué aplicaciones o servicios puedo usar para abrir un documento de forma segura?

La extensión de archivo docx es común, pero no está disponible si no tiene la aplicación adecuada o si el paquete de Microsoft Word no está actualizado y su versión no es compatible con el formato de archivo docx. Abierto. bien por usted, Puede obtener muchas opciones con aplicaciones en Internet Acceda de forma segura al archivo docx.

Pero queremos ayudarte, por eso te contamos algunas herramientas que puedes utilizar para abrir tu documento de forma segura. Cada aplicación tiene sus propias características únicas y se puede instalar rápidamente en las tiendas virtuales web y de teléfonos móviles. Toma nota de cada uno y elige el que más te guste.

Documentos de Google

Herramienta Documentos de Google Un procesador de textos que puede abrir y editar archivos. Tiene una extensión docx. Esta herramienta es una parte integral de Google Drive Cloud.tú podrías Cargue, abra y edite archivos de Word usando Google Docs Se le dará una opción para abrirlo, así que seleccione fácilmente la aplicación Google Docs allí. Es fácil de usar y es una herramienta gratuita.

Palabra en línea

Algunos formatos de archivo, como docx, son difíciles de recibir porque no se pueden abrir fácilmente. Para abordar estas preocupaciones de muchos usuarios, Microsoft ha creado una herramienta de Word Online. También es un procesador de texto que le permite usar los programas de Office directamente desde la web iniciando sesión en su cuenta de Microsoft.

Si tiene un archivo docx en OneDrive, todo lo que tiene que hacer es buscar el archivo y abrirlo, y verá que puede acceder a él rápidamente y sin problemas. Puede crear y acceder a accesos directos en su escritorio de Windows aplicación de palabra en línea.. Se verá así y podrá abrir el archivo con la extensión docx que recibió de su correo electrónico.

Google Drive

Esta herramienta es conocida y utilizada para almacenar información en la nube y acceder desde allí a todos los documentos guardados. Esta herramienta es compatible con muchos dispositivos y PC, por lo que puede abrir y editar documentos de Word desde la web. Tipo de extensión de archivo de texto..

Además, te da la oportunidad de Edite el documento usando otra herramienta de su elección. Si está familiarizado con Word, puede hacerlo. Cuando haya terminado de editar, puede guardarlo en Google Drive y acceder a él desde otros dispositivos.

iCloud

Es una de las herramientas estándar en los dispositivos Apple que mantiene todos tus archivos y fotos seguros y actualizados en la nube. Sin embargo, también puede descargarlo y configurarlo en Windows. Descargar desde Microsoft Store.. También puede acceder a los documentos almacenados en iCloud.

Puede abrir sus archivos de forma segura iniciando sesión en la aplicación iCloud. De esta manera, estará mejor familiarizado con esta herramienta y sus características y podrá usarla mejor.