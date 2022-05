¿Cómo abro la carpeta de aplicaciones de Windows en su PC? -Visita fácil

Windows ha sido dotado de una manera especial a lo largo del tiempo. Para proteger la integridad del sistema. Evita que usuarios inexpertos ingresen a lugares que podrían dañarte con solo cambios menores. Es por eso, sistema operativo Windows Hay algunas carpetas que están completamente estructuradas y no son fácilmente accesibles.

En este artículo, examinamos lo que hay dentro de esta importante carpeta. También exploraremos cómo acceder a él., ¿Qué método hay para ingresarlo? También puede abordar la cuestión de si esta carpeta se puede eliminar. No cambie según el contenido de esta carpeta. Recomendamos no borrarlos. Esta es generalmente información confidencial del sistema operativo, así que veamos qué es de todos modos.

¿Qué hay en la carpeta WindowsApps?

En este sentido, la carpeta WindowsApps se encarga de incluirlas en su contenido. Gadgets y aplicaciones de escritorio de WindowsEsta es su propia creación y está destinada a evitar que se modifique y elimine. En dicha carpeta La información sobre el software instalado en su computadora se almacena Por esta razón, es imperativo guardarlo sin cambios.

Debido a que las aplicaciones específicas de Windows se instalan encima de estas aplicaciones, las aplicaciones que ejecutan el mismo programa están ocultas y accesibles, pero no se pueden eliminar de la forma tradicional. C:/ProgramFiles, estos son por motivos de seguridadAntes de saltar a esta parte del sistema, debe saber y ser consciente de lo que está tratando de hacer.

¿Cómo accedo a la carpeta de WindowsApp?

Para obtener acceso y lo que puede hacer para encontrar esa ruta en particular Se debe usar la misma aplicación de Windows, Permitir el acceso a la carpeta de WindowsApp. Para ello, accede a él usando el Explorador de archivos por un lado y una pantalla azul llamada PowerShell por el otro. Cada uno de estos métodos es diferente, pero te acercan más a lo que necesitas. acceso Este no es el caso Proteja sus carpetas de Windows con una contraseña..

Antes de continuar, debe conocer algunas características de esta carpeta. Inicialmente, esta carpeta está oculta. Es decir, no se muestra y no se ve fácilmente, esto no se muestra a pesar de que está en el sitio web que contiene esta carpeta; y lo otro que lo caracteriza es que Esta carpeta tiene bloqueos para todos los usuarios. Soy propietario del sistema independientemente del grado de libertad de acceso.

Desde el Explorador de archivos

Los navegadores tienen la propiedad de que si sabes cómo usarlos, puedes encontrar la información que necesitas, por lo que puedes acceder a cualquier cosa. Primero debe habilitar la visión de archivos y carpetas ocultos, Antes de iniciar la búsqueda. Para habilitar esta parte de Explorer, haga lo siguiente:

Abra una ventana del explorador, vaya al menú[非表示のアイテム]Revisa la caja. Esta opción estará habilitada y luego navegará a la ruta para encontrar la carpeta que se muestra. «C:Archivos de programaWindowsApps» Haga clic derecho en esta carpeta, luego haga clic derecho en Propiedades y edite Permisos. Luego haz lo siguiente:

En la ventana de propiedades de las aplicaciones de Windows, vaya a Seguridad. Luego ingrese a Opciones avanzadas. En la ventana Cambiar que se abre, especifique No se puede mostrar el propietario actual. En una nueva ventana, asigne un «Grupo de administradores». Introduzca «aceptar». en una nueva ventana[サブコンテナとオブジェクトの所有者を置き換える]Revisa la caja. «Aplicar» para generar y aceptar el proceso. Luego, cuando encuentro la carpeta WindowsApps e intento ingresar en ella,[続行]Se le advertirá que debe hacer clic. Ahora puede acceder a esta carpeta.

Uso de PowerShell

En este paso, haga clic derecho con PowerShell desde el principio para abrirlo con privilegios de administrador. Aquí, Comando Get-AppxPackage–AllUsers | Elija el nombre PackageFullName» Esto le dará una lista de aplicaciones instaladas en la carpeta. Esto le permite ingresar el comando de cambio o desinstalación agregando el nombre que viene con cada programa instalado.

¿Cuál es la forma más fácil de eliminar la carpeta de WindowsApp?

Para eliminar la carpeta WindowsApps Crear una carpeta imborrable Quiero eliminarlo, pero eso es algo completamente diferente. Primero intente eliminarlo para que aparezca una notificación de acceso denegado, luego haga clic en Siguiente.