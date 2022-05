Cómo abrir una optimización y optimizador de disco de Windows 10

En el uso diario de una computadora, se utiliza para diversas tareas, tanto para ejecutar programas como Excel y Word, como para uso personal, como usar juegos en línea y motores de búsqueda. Como tarea indirecta con un programa que automáticamente realiza una función dependiendo de la configuración, como en el caso del antivirus. Todo esto guarda sus datos en su disco duro. Los discos duros suelen crear particiones Para organizar lo que se incluye, como programas e información personal.

La verdad es que esta memoria interna no es lo que pensamos que es, todos estos objetos En este caso, administre y guarde el sistema operativo Windows directamente. Para acceder rápidamente a ellos cuando los necesite, guárdelos desordenados, ocupe espacio innecesario y ralentice el rendimiento de las tareas de lectura y escritura. Esto se llama fragmentación. Este artículo le mostrará cómo resolver este problema.

¿Qué debe tener en cuenta antes de optimizar y ajustar su unidad?

Si necesitas mejorar el rendimiento de tu computadora, una opción es optimizar tu disco duro ya que resulta lento, pero debes considerar el tipo de disco duro. Si el tipo de disco a desfragmentar es SSD No tiene que hacer esto ya que no tiene que preocuparse por la fragmentación. También debe saber que este proceso puede llevar mucho tiempo. Esto se debe hacer si el disco duro es de tipo HDD cuando la computadora no está en uso y puedes realizar esta tarea porque estás padeciendo este mal.

Desfragmentar solo en discos duros mecánicos o HDD

Esto es Ralentizado por fragmentos dispersos Crea confusión para cada elemento en su disco duro y lleva más tiempo encontrarlo que su computadora. Esto hace que la tarea se ejecute más de lo que debería. Es decir, se produce fragmentación. Es decir: Algo que se puede solucionar.

si tenemos El disco duro mecánico y la computadora son lentosPuede resolver esto siguiendo el proceso de optimización de Windows 10 para que pueda limpiar todos esos fragmentos dispersos y ejecutarlos de manera eficiente y rápida cuando necesite acceder a sus tareas.

¿Cómo abro un disco duro en una computadora con Windows 10?

Primero verifique el volumen del disco duro que está utilizando[スタート]Ir[管理ツール]Cuando[コンピューターの管理]Hacer clic. Luego vaya a Administración de discos y abra una ventana emergente con su disco duro.

Los casos anteriores deben ser considerados Se ha asignado una contraseña a algunos discos.En este proceso, se recomienda quitarlo y luego volver a colocarlo. Esto es para evitar que se muestren los detalles. En esta vista (gráfica o de lista) puede comprobar el estado del disco y seleccionar el disco para desfragmentar.

¿Cómo accedo a la aplicación Disk Defragmenter and Optimizer en mi PC con Windows 10?

Para acceder a esta herramienta integrada en Windows 10 hay que seguir los siguientes pasos: Tenga en cuenta que este proceso es delicado.No use el dispositivo, use una fuente de alimentación confiable y evite fallas inesperadas.

Primero escriba startDefragment y las opciones aparecerán en la lista Desfragmentar disco. Acceso a través del Panel de control de Windows 10,[すべてのコントロールパネル]Accede al artículo y en una ventana emergente[管理ツール]Haga clic aquí desde aquí[ドライブの最適化と最適化]Se muestran las opciones.

¿Cuáles son los pasos a seguir para optimizar correctamente mi equipo?

Después de encontrar una aplicación de desfragmentación proporcionada de forma nativa microsoft windows 10Localice y seleccione el disco a optimizar.[分析]Simplemente haga clic en un botón. Siempre debe ejecutar el escaneo primero antes de continuarPara conocer el estado del disco duro, la aplicación mostrará el estado actual junto al nombre del disco duro. Entonces, si puede realizar esta acción y todo está bien, puede especificar la opción de optimización de esta manera para que se inicie automáticamente