Tal vez hayas hecho esto antes Copia de respaldo Desde su teléfono a su computadora y ha notado algunos archivos con la extensión DM que no pudo abrir.Pues hoy te lo explico, así te traemos una solución Cómo abrir, convertir o desbloquear archivos con extensión DM De una manera muy fácil.

Lo primero que debe saber es qué archivo tiene la extensión DM.Bueno, archivo DM Por lo general, un archivo de audio Utilizado por teléfonos móviles como tonos de llamada o clips multimedia. Sin embargo, su característica especial es que están protegidos por software DRM (abreviatura de «Gestión de derechos digitales»).

Cómo abrir, convertir o desbloquear archivos con extensión DM

Si es nuevo en este tipo de software, tenga en cuenta que está diseñado para proteger el archivo en cuestión. No puede copiar.. Para poder usar este archivo, necesita un software que lo permita en su teléfono móvil.

¿Cómo abro un archivo con extensión DM?

Si eso es lo que necesitas Abra un archivo con la extensión DM en su computadoraTenga en cuenta que no todos los programas de reproducción multimedia son compatibles con este tipo de archivo.Pero ten esto en cuenta La protección DRM se puede eliminarPor lo tanto, puede abrir el archivo sin ningún problema.

Otra posibilidad es que al hacer doble clic en el archivo DM (como abrirías cualquier otro archivo), tu ordenador se abra sin problemas.Ocurrir Si el software adecuado ya está instalado Incluso si no lo sabe o no recuerda haberlo usado antes.

Si este no es el caso y no puede abrir archivos con la extensión DM en su computadora, es útil conocer el software de Sony Ericsson. Empaquetador DRM y programa SISContenidos Te dejan hacerlo. Otra opción es comprar WordPerfect Office de Corel (anteriormente Paradox Data Model). Esto también le permite abrir archivos DM.

Si ninguno de estos programas funciona, o si no está seguro de cuál probar, pruebe este Abra un archivo DM con un visor de archivos universal, Me gusta la magia de archivos, o use un editor de texto gratuito como el Bloc de notas de Windows.Usted también puede Descarga Notepad ++ de Microsoft Store Úsalo para eso.

Este último truco es El software utilizado para crear el archivo. Por lo tanto, es posible que también pueda abrirlo. Esta información suele estar en la primera parte, el encabezado del texto.

Otros programas para abrir archivos DM

Estos son programas que funcionan en todos los casos, pero te pueden ayudar Pruebe con otro tipo de software También es compatible con archivos con la extensión DM. Entre estas otras opciones, cabe mencionar «Dream Maker», un programa gratuito para crear animaciones.

Hay una posibilidad Reproductor «Reproductor multimedia VLC» Compatible con estos, también puede abrir archivos DM. Este software tiene las siguientes ventajas: Descarga la última versión en español Muy fácil. Además, es compatible con múltiples sistemas operativos como Windows, Linux, iOS y Android.

¿Cómo convierto o desbloqueo archivos DM?

archivo de extensión DM No se puede convertir fácilmente a otro formato, Como los MP3. Esto se debe a la protección DRM antes mencionada que evita que dispositivos no autorizados abran y copien archivos. Sin embargo, hay algunas opciones que podría intentar lograr.

Primero, debe saber que es posible que los archivos DM no tengan protección DRM, pero la tienen. Archivo de audio renombrado.. En tales casos, puede ser útil cambiar el nombre de la extensión del archivo de «.DM» a «.MP3» y ver si se puede abrir en el software.

Si esto no funciona, puede suponer que el archivo está realmente protegido por DRM.Esto es lo mejor Utilice uno de los programas descritos. Le permite abrirlo en la sección anterior.

Espero que este artículo te ayude a aprender cómo hacerlo. Abra, convierta o desbloquee archivos con la extensión DM Rapido y facil. No olvides compartirlo en tus redes sociales si te gusta.