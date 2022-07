Chat arreglado en WhatsApp: Propósito del chat, propósito, cómo agregar a la aplicación

Si buscas una aplicación de mensajería, WhatsApp es la mejor manera de interactuar con tus contactos. En cualquier lugar del mundo sin costes de datos excesivos, solo necesitas registrarte con tu número de teléfono. Esta aplicación ofrece la posibilidad de priorizar algunos contactos. Personalización de notificaciones O, si desea que sus contactos aparezcan primero en su lista de mensajes, puede hacerlo deteniendo el chat y le mostraremos cómo hacerlo.

Chat fijo en WhatsApp: qué es un chat, el propósito del chat, cómo colocar el chat en la aplicación

Mira este video en youtube

¿Cómo funciona el chat fijo en la aplicación WhatsApp?

Los chats se ordenan por los mensajes más recientes, lo que puede dificultar la búsqueda de las conversaciones más importantes. Por eso, para priorizar las conversaciones, WhatsApp ha creado una opción para priorizar las conversaciones para que aparezcan primero. Esta función se denominó corrección.

Esto te ayudará si tienes una agenda muy activa en mensajería No pierdas ni pierdas el control de algunos chatsEsto se debe a que se coloca primero en la barra de mensajes.

El chat permanente funciona al priorizar las conversaciones, lo que le brinda control total sobre su chat tan pronto como ingresa. aplicación de mensajería whatsapp..

¿Qué utilidades puedo proporcionar para un chat de WhatsApp fijo?

El chat fijo es muy conveniente. Te ayudan a mejorar el desarrollo de tu conversaciónEstos son parte de esa utilidad.

Mejor acceso a las conversaciones

El acceso a las conversaciones fijas es instantáneo y se muestran al ingresar a la aplicación. Aquí puedes ver si ella tiene un mensaje o cualquier cosa que necesites.

Gran ranking de chat

Con esta función, puede categorizar sus chats para que vea los mensajes más importantes cuando ingrese a la aplicación y no tenga que revisar cada mensaje.

Almacenamiento de datos

También actúa como un almacén de datos. Agregar chat como libretasí Introduce notas importantes en WhatsApp Colóquelo primero para que no tenga que buscarlo en caso de emergencia.

¿Cómo fijar una conversación en WhatsApp?

Es muy fácil mostrar esta función en el chat. Debe seguir los pasos a continuación para crearlo. Las conversaciones son fijas y priorizadas...

Para Android

Ingresa a una aplicación de mensajería llamada WhatsApp. Encuentre el contacto que desea priorizar. Una vez que ya hayas seleccionado el contacto que quieres configurar, haz clic en él y espera a que aparezcan las opciones. entonces tú Aparece un icono de reparación para estas opciones.. Haga clic en este icono para ver cómo se colocará el chat primero

Desde iPhone

Ingrese a la aplicación. Seleccione uno o más chats para anclar. Desliza para ver opciones. [ピン]Si selecciona, el chat seleccionado se mostrará primero.

con calculadora

Para anclar un chat a WhatsApp en su computadora, simplemente seleccione la conversación y haga clic en la opción de anclar. Esto es muy facil.

¿Cuáles son los límites de chat que se pueden establecer en las cuentas de WhatsApp?

El chat fijo es muy conveniente. La parte de la conversación es esencial porque le da importancia al darle prioridad a la parte de la conversación, pero esto solo se puede hacer de las siguientes maneras: 3 chats que tienes en tu mensaje.. Estas tres conversaciones se muestran en un orden fijo y se colocan en la parte superior de la barra de mensajes. Otros chats aparecerán después del chat que desea priorizar.

No hay mejor manera de anclar un chat. Este es un límite impuesto por WhatsApp. Si puede arreglar tantos como necesite, el chat no tendrá mucha prioridad y llenará los espacios.El propósito de esta función es Acceso más fácil a algunos chats E incluso si son muchos, la búsqueda es costosa y la función no sirve.

¿Cómo resolver el chat de WhatsApp en su aplicación o sitio web?

Si ya no necesita un chat tan fijo, puede: Ya no aparece al principio de una conversación. Los chats no fijados solo se pueden ver como otra conversación normal y se pueden volver a fijar en cualquier momento.Estos chats también sirven para eso Guardar información que puede ser reenviada más tarde A otros sitios web.

por android

Con tu dispositivo android puedes Convierte un chat fijo en un chat normalEsto se puede hacer de una manera muy sencilla. Sigue estos pasos:

Ingresa a la aplicación. Verá un chat fijo aquí, por favor presiónelo. Hasta que se muestre la barra de herramientas.. A continuación, debe buscar y seleccionar el icono de alfiler con la línea dibujada. El chat será parte del resto de la conversación normal. También puedes hacer esto con otros.

en iPhone

Será más fácil con tu dispositivo iPhone, tienes que hacerlo tú Aclarar los chats que ya no tienen prioridad Sigue estos pasos:

Ingresa a la aplicación WhatsApp. Ahora debe seleccionar el chat que desea desanclar. Puedes hacerlo en todos los pines al mismo tiempo. A continuación, debe mover esa selección. Luego verás un menú con opciones. Seleccione Unfix y ya estáEl chat fijo se vuelve parte de una conversación regular.

WhatsApp en la web

Para desanclar un chat en su dispositivo web, simplemente seleccione el chat y haga clic en el icono anclado con una línea. Dicho ícono significa que no está fijado y la conversación ya no tendrá prioridad en el dispositivo. Con esta opción, El chat se parece a cualquier otra conversación...