Así que löschen Sie mehrere Gruppen von Zeilen gleichzeitig en Excel –vollständige Anleitung

Microsoft Excel ist eines der leistungsstärksten Office-Suite-Tools auf dem Markt, mit der Erstellung seiner Tabellenkalkulationen zum Erstellen und Aufbewahren von Aufzeichnungen, Daten, Erstellen von Listen und Rechnungen, zum Durchführen .. sogar erlauben Leere Zeilen und Spalten entfernen cae wir sie nicht brauchen.

In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie können Mehrere gruppen von zeilen en excel löschensollte beachtet werden, dass dieses Verfahren auch mit den Spalten angewendet werden kann, da es praktisch dasselbe ist, Sie werden es aus den drei Versionen des Programms lernen.

Welche Schritte sollten Sie befolgen, um mehrere Zeilen in Ihrem Excel zu löschen?

Das Programm Microsoft Excel ist bei Ihnen erhältlich versión clásica para PCdie wir alle kennen, seine Online-Version auf der Microsoft Office 365-Plattform, wo es auch die anderen Program des Office-Pakets y die Version for Android- and iOS-Handys gibt. Aufgaben auszu führen, mit Ausnahme einiger Unterschiede, insbesondere in der Version für Smartphones.

Von Ihrem Excel en línea

das Excel-Webplattform en Microsoft Office 365gibt es kaum wahrnehmbare Unterschiede zur Desktop-Version, da es praktisch die gleiche ist, nur eine Online-Version. Página de inicio de Excel und Sie werden in der Lage sein, die gleichen Aufgaben wie sein Computer-Pendant zu erledigen; Die einzige Sache ist, dass Sie, um es zu benutzen, ein Hotmail- oder Outlook-Konto haben müssen.

Zum Löschen Sie die Zeilen, Spalten und / oder Zellen Generell gibt es verschiedene Methoden. erscheint und Sie klicken auf НGesamte Zeile löschen “und das war’s.

Die andere Methode ist auch die Auswahl der entsprechenden Zellen, aber jetzt gehen wir auf die Registerkarte ″ Startseite “und dann in“ Zelle ”, suchen wir nach der Option“ Löschen ”und wählen ″ Blattzeilen löschen”.ver füg bar.

Mit Ihrer Excel-Lizenz

Falls Sie die Desktop-Version haben, gelten die im vorherigen Abschnitt angegebenen Methoden auch für diese Version Leere Zeilen und Spalten entfernen oder mit Daten.Nichtsdestotrotz, Es gibt noch eine weitere Ergänzung, und zwar die Verwendung von Codes um es automatisch zu machen.

Zunächst müssen Sie das Excel-VBA-Dialogfeld öffnen, was durch Drücken der Tasten ⁠Alt + F11 «erfolgt. Hier geben wir den folgenden Code ein:

SubDeleteGesamteReihe (); Zeilen (1). GesamteZeile.Löschen; Zeilen (3) .GesamteZeile.Löschen; Zeilen (5).GesamteZeile.Löschen; End Sub

Für jedes Semikolon im Code muss es in eine separa Zeile geschrieben werden und diese werden nicht platziert Sobald der Code platziert ist, speichern wir das Makro und schließen das Dialogfeld Wählen Sie nun eine aus Kontrollkästchen, aus dem Sie die Zeile entfernen möchtengehen Sie zu НAnsicht ”>“ Makros ”> ″ Makros anzeigen“ und wählen Sie das neu erstellte Makro und dann ″ Ausführen ”.

Aus Ihrer Excel-Anwendung

La versión móvil de Microsoft Excel es diejenige, die sombrero größ ere Unterschiede Die Menüs sind mit Abstand etwas «versteckter», was offensichtlich ist, aber es ist auch keine schwierige Aufgabe. Sie nach unten, bis Sie die Option ″ Einfügen und Löschen “sehen, tippen Sie dort und suchen Sie nach der Option” Zeilen löschen , dies löscht die ausgewählten Zeilen auf Ihrem Handy.

Warum können Sie die Zeilen nicht aus Ihrer Excel-Datei löschen?

Oft gibt es bestimmte Probleme beim Löschen einer Zeile, es passiert vor allem, wann und wann Informationen in der Tabelle vorhanden sind Zeilen e in fügen oder löschenZellen oder Spalten, kann Excel nicht herausfinden, wie die Daten neu angeordnet werden sollen Wenn dies passiert, werden Sie normalerweise gefragt wo Sie die Zellen verschieben möchten und das kann absolut alles durcheinander bringen.

Ein weiterer Grund kann sein, dass das Dokument ist vor Bearbeitung geschützt Wenn die Option regsvrbeitung aktivieren «nicht vorhanden ist, müssen Sie in diesem Fall mit der Person sprechen, die Ihnen das Dokument gegeben hat, um den Schutz aufzuheben. Schließlich ist es dem gerade erwähnten sehr blockiert sind.

Wie können Sie den Schutz Ihrer Zellen in einer Excel-Datei aufheben?

Wenn Sie versehentlich eine oder mehrere Zellen aufgrund von Unfällen blockiert haben oder dies bereits der Fall war, tippen Sie auf der Registerkarte «Start» im Abschnitt «Zellen» auf die Option «Formatieren». Am Ende des Dropdown- Schutz «, tippen Sie dort auf die Option» Blatt schützen … «. Entfernen Sie die Sperre von Ihren Zellen und das war’s, Sie können Ihre Tabelle jetzt normal bearbeiten.