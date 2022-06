Archivo de sistema no confiable C: cómo reparar el error /windows/system32/sslsp.dll

Para muchos, descargar e instalar aplicaciones es una parte integral del uso de una computadora. Sin embargo, puede recibir un mensaje de error cuando intente usarlo. Hoy verás errores comunes que ocurren en dlls. Cómo corregir errores de archivos del sistema que no son de confianza..

Archivo de sistema no confiable C: ¿Qué es un error de /windows/system32/sslsp.dll?

¿Qué es un archivo de sistema que no es de confianza? «Archivos del sistema que no son de confianza».. Este informe de error indica que la aplicación se cerró o no se pudo cargar porque uno de los archivos del sistema falló en el análisis de seguridad.

El error específico «Archivo de sistema no confiable C: /windows/system32/sslsp.dll» indica que el archivo no confiable es sslsp.dll, el SSC utilizado por varias aplicaciones.

Las principales aplicaciones que pueden desencadenar este informe de error son: Leyendas del ápice..Si estás leyendo este artículo, probablemente ya lo hayas probado Instalar leyendas de Apex Y no pudiste.

Este error no es grave y probablemente el juego esté intacto. sslsp es una dll. DLL significa «Biblioteca de enlaces dinámicos» y se traduce de la siguiente manera. «Biblioteca de enlaces dinámicos».. O, simplemente, una extensión de su aplicación. El concepto de bibliotecas dinámicas existe en todos los sistemas operativos, pero los archivos DLL en particular son específicos de Windows.

En pocas palabras, un archivo DLL es un archivo que no forma parte de su programa, pero contiene un código ejecutable que se carga cuando su programa lo necesita. Esto hace que sea más fácil y rápido ejecutar su programa porque no tiene que juntar todo su código en un solo archivo. Las DLL son muy útiles en el sistema y se pueden usar de muchas maneras diferentes.

¿Cómo corregir errores de archivos del sistema que no son de confianza?

Independientemente del archivo que no sea de confianza, los pasos para corregir el error son casi siempre los mismos. Sigue leyendo para saber cuáles son.

Reemplazar el archivo

Los errores de DLL son tan comunes que existen sitios web dedicados para distribuir archivos DLL a varios programas.A Reemplazar el archivo Simplemente vaya al directorio del programa solicitando la ubicación del archivo o datos (C:/windows/system32 en este caso) y reemplace el archivo corrupto por uno nuevo.

El nuevo archivo es importante exactamente el mismo nombre Que el dañado. También es una buena idea guardar el archivo dañado en otra ubicación hasta que esté seguro de que el nuevo archivo funciona. El sitio de descarga de DLL no es oficial, pero una búsqueda rápida en Google es suficiente para encontrar algunos sitios que proporcionan este archivo.

Escanea tu computadora

Windows también tiene funciones Escanea tus archivos en busca de errores.. Si la solución anterior no funciona, probablemente funcione. La página oficial de Microsoft explica cómo hacer esto, pero está escrito en inglés. Aquí crearemos un breve resumen que resume los puntos más importantes.

haga clic en «El principio«. Haga clic en la barra de búsqueda para buscar «Icono del sistema» O «cmd» Haga clic en el indicador Botón derecho Elegir «Ejecutar como administrador».. Si está utilizando Windows 7 o Vista, omita este paso. Si usa Windows 10 u 8, debe ejecutar el siguiente comando: «DISM.exe / Online / Cleanup-image / Restorehealth», luego «DISM.exe / Online / Cleanup-Image / RestoreHealth» / Fuente: C: /windows/system32/LimitAccess» (sin comillas) Haz lo siguiente Instrucciones: «Sfc/scannow» (sin comillas)

Después de realizar estos pasos, Windows deberá restaurar sus propios archivos.Si ves que no se ha podido realizar la operación o no se han podido modificar algunos archivos, deberías hacer lo mismo con. Modo de seguridad.

Actualizar ventana

A veces puedes Actualizar para resolver el error.. Asegúrese de que todas las actualizaciones del sistema disponibles estén instaladas correctamente en su computadora.

Escanear en busca de virus

este error es Infección vírica En el sistema.Si el error persiste, se recomienda hacer esto Verifique su sistema con un buen programa antivirus. Si el error persiste, deberá ponerse en contacto con su técnico. Normalmente, puede corregir estos errores usted mismo, pero para hacerlo, necesita saber cómo funciona el archivo que causa el error. Por favor continúa aprendiendo.