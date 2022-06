Aquí se explica cómo reproducir música desde AirPlay usando su HomePod con o sin una conexión Wi-Fi:

HomePod Altavoz inteligente desarrollado por Apple Reproducir música o Reproducir sonidos ambientales relajantes.. Si está pensando en obtener uno, querrá saber cómo usar HomePod para reproducir música desde AirPlay con o sin conexión Wi-Fi.

Viene en dos tamaños y tiene un sistema llamado AirPlay para hacerlo Intercambio entre dispositivos AppleEste altavoz funciona con Siri y está equipado con conexión WIFI.

Por supuesto, si no tienes Internet, Siri no podrá encontrar la música que quieres escuchar, pero con el HomePod no es así. Con AirPlay Escuche estaciones de transmisión con o sin Internet; Sin embargo Esta función está deshabilitada..

¿Qué características necesita el Apple HomePod para reproducir música?

En febrero de 2018, Apple lanzó un altavoz inteligente llamado HomePod que reproduce música al mismo tiempo. Esa característica está vinculada a SiriEmpresa de inteligencia artificial.

También programamos conjuntamente las tareas diarias. Este altavoz HomePod tiene la ventaja de ser adaptable a su ubicación.Además de Conecte varios altavoces al mismo tiempo..

¿Qué es un sistema AirPlay para reproducir música?

Este sistema, también desarrollado por Apple en 2004, fue lanzado bajo el nombre de AirTunes y lleva muchos años en desarrollo y desarrollo. Se hizo conocido como AirPlay en 2010Última actualización de 2018.

El objetivo es compartir contenido. Enviar música o video para compartir De forma inalámbrica, sin cables, entre iPhones, iPads, dispositivos iPod, televisores, parlantes o sistemas estéreo en la misma casa de Apple. Este sistema funciona en redes WiFi.

Es decir, se duplica de De una sola fuente, pero todas compatibles entre sí, en diferentes dispositivos porque están en la misma red. También puede ver lo que está haciendo en su computadora, teléfono móvil o tableta.

¿Cómo configuro mi HomePod para reproducir sonido desde AirPlay?

Este sistema AirPlay está deshabilitadoEs decir, debe configurarlo para que pueda reproducir sonido en todos los dispositivos Apple. Lo primero que debe hacer es conectar el altavoz de su HomePod a una toma de corriente.

Luego desbloquee su dispositivo iOS y use su iPad o iPhone para colocarlo cerca de su HomePod. Haga clic en el icono Mi casa., Está en la parte superior izquierda. Siguiente,[スピーカーアクセスを許可する]Haga clic de nuevo.

Luego haga clic en «Todos»Opcionalmente, como opción[パスワードが必要]También puede hacer clic para restringir el envío de audio a su HomePod. Esto habilitará esta función en su altavoz HomePod.

Reproduzca música desde AirPlay usando su HomePod con o sin conexión Wi-Fi

Por cada dispositivo Apple que use como transmisor, verá tres símbolos a la izquierda para mostrar el video que se envió. Enviar audio en el centro A la derecha está compartir pantalla.

Hay dos formas de enviar audio, una de las cuales es A través de la aplicación que está utilizando Para hacer esto, abra uno de sus dispositivos y presione AirPlay. Luego seleccione si se trata de uno o más altavoces.

La otra forma es A través del Centro de control Abra uno de sus dispositivos, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo, según su modelo, luego haga clic en el icono de AirPlay. Finalmente, seleccione el altavoz para reproducir la música.

Esto complementa todo A Conecta dos AirPods a tu iPhoneA Configuración, control y características de los AirPods Puedes disfrutar plenamente de tu música favorita desde tu iPhone.

Como puede ver, el sistema AirPlay de Apple facilita el uso de sus altavoces y HomePod, independientemente de si está conectado a Internet en ese momento. Se debe establecerPorque está deshabilitado.