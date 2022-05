Aquí se explica cómo instalar y actualizar los controladores en una máquina virtual VMWarePlayer, fácil y rápidamente

Así como los controladores son muy importantes para las computadoras y las computadoras portátiles, las máquinas virtuales necesitan controladores en muchas situaciones. Es por eso que creamos esta guía. Te voy a enseñar en esta guía. Cómo instalar y actualizar los controladores en la máquina virtual de VMWare Player de manera fácil y rápida..

¿Por qué necesito usar VMWare Player para instalar o actualizar los controladores de mi máquina virtual?

Con equipo de cómputo Instalación/actualización de controladores Esto es muy importante. Los controladores le dan acceso para controlar los dispositivos instalados en su computadora. En otras palabras, el controlador es responsable de crear la interfaz y luego controlar el dispositivo.

Si el controlador no está instalado, el dispositivo simplemente funciona no funciona correctamente.. Debido a esto, es posible que su computadora no reconozca correctamente las tarjetas de red, tarjetas gráficas, etc. Este principio también se aplica a las máquinas virtuales.

Por lo tanto, instalar un controlador en una máquina virtual es casi lo mismo que instalarlo en una PC. En otras palabras, si desea Usar una máquina virtual Para maximizar su potencial, necesita instalar/actualizar el controlador. Duplicar una máquina virtual Virtualbox a otra PC O un trámite de carácter profesional.

En cualquier caso, es importante señalar que el proceso de instalación del controlador en una máquina virtual no es el mismo que en un equipo tradicional. Para VMWare Player necesitas acceso caja de herramientas Nos permite el proceso.

Instale el controlador en la máquina virtual VMWarePlayer

Afortunadamente, el proceso instalación del controlador Usar una máquina virtual con VMWare Player es igual de fácil Compartir archivos con máquinas virtuales VirtualBox.. En caso de duda, asegúrese de leer las siguientes instrucciones, que explican este proceso de forma breve y detallada.

Antes de comenzar, tenga en cuenta lo siguiente: hay suficiente espacio Puede que lo necesites si no lo tienes Aumentar el tamaño del disco duro de la máquina virtual VirtualBox.. Cuando entras en la máquina virtual, « Máquina virtual «. Aquí,[VMwareToolsのインストール]Se muestran las opciones. Haga clic en esta opción.

Puede que lo necesites si no lo tienes Aumentar el tamaño del disco duro de la máquina virtual VirtualBox.. Cuando entras en la máquina virtual, « «. Aquí,[VMwareToolsのインストール]Se muestran las opciones. Haga clic en esta opción. Si la opción no está disponible, deberá descargarla. Esta es una opción que también aparece en el menú contextual anterior.

Tendrás que esperar un poco a que se complete el proceso de instalación. Después de un tiempo, debe ir a la sección donde puede ver sus discos y unidades (la sección «Computadora»).

La unidad de DVD virtual aparecerá con el siguiente nombre Herramientas de VMware , Haga doble clic en esta unidad. Completar los pasos anteriores iniciará el proceso de instalación de VMware Tools.

, Haga doble clic en esta unidad. Completar los pasos anteriores iniciará el proceso de instalación de VMware Tools. Simplemente continúe con el proceso de instalación. Para hacer esto, haga clic en Siguiente. Puede configurar la instalación de la forma que desee, pero es una buena idea dejarla en Predeterminado. Luego haga clic en Siguiente para terminar «Instalar».

Cuando se complete la instalación, aparecerá una advertencia en la pantalla. Haga clic en Finalizar». Además, la máquina virtual requiere un reinicio.[同意する]Haz click para continuar.

Siga los pasos anteriores Instalar controladores esenciales..Pero si quieres hacer las siguientes acciones Imprimir un documento desde una máquina virtual VirtualBox U otros, probablemente el método anterior no funcione

Todo depende del sistema operativo.

La guía anterior funciona la mayor parte del tiempo en máquinas virtuales que ejecutan Windows XP o Windows 7. Sin embargo, el proceso puede ser diferente para todas las máquinas virtuales que ejecutan diferentes sistemas operativos.

de todas formas, Sistema operativo similar a Linux, proporciona una gran funcionalidad cuando se instala en una máquina virtual. De hecho, esto suele funcionar de forma nativa, por lo que en muchos casos no es necesario configurarlo en relación con el controlador.