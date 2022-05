Aquí puedes averiguar cómo sabes cuándo has visto mi historia de Instagram

Instagram es uno de ellos Las redes sociales más innovadoras de estos días.. Desde su lanzamiento ha definido un auge increíble por sus diferentes opciones, implementaciones, servicios y herramientas frente a otras redes sociales como Facebook y Twitter.

El impacto fue que muchas de estas plataformas innovadoras en la red copiaron algunas de las características y cualidades únicas que presenta Instagram, pero todavía es el favorito de millones de personas en la actualidad.

En el interior Funciones innovadoras introducidas por Instagram El plan principal es la idea de interacción perfecta. Imágenes y videos publicados por los usuarios a su perfil.

Dentro del perfil de arriba solo ves las fotos y videos subidos por el usuario además de la subdivisión de las imágenes etiquetadas. Los seguidores de los usuarios anteriores pueden comentar la foto de arriba pero no pueden responder con la foto ya que no pueden adjuntar más.

Instagram también Característica de carrete recientemente introducida.. No se permitió que el video excediera los 30 segundos al iniciar y ejecutar esta aplicación. A muchos usuarios no les gustó la idea porque pensaron que era demasiado corto para grabar algo importante, por lo que con el tiempo aumentaron su cuota a un minuto, pero eso no fue suficiente. Con el tiempo, decidieron dar un gran paso y presentar los roles. Hay vídeos de todo tipo de duración.

Estos roles tienen una categoría especial dentro de la aplicación., Puedes ver todos los videos subidos por las páginas y personas que sigues en nuestra cuenta. Por otro lado, otra opción innovadora que ofrece esta aplicación es la función «Discovery». En función de tus gustos, las cuentas que sigues y lo que te gusta, el algoritmo de Instagram se encarga de presentarte publicaciones totalmente relevantes para tu forma de vida.

Instagram es como cualquier otra red social Hay un pequeño mensajero. Numerosas funciones le permiten comunicarse con cualquier contacto en esta red, enviando fotos, videos y chats que solo puede ver durante un período de tiempo determinado. Esta es también una de las novedades que ofrece esta importante red social.

No solo para crear una cuenta personal cuenta de la compañia En caso de que desee iniciar un nuevo negocio y aparecer.Instagram Presentar una gran cantidad de opciones para las pequeñas empresas que recién comienzan No solo ofrece ayuda publicitaria y de marketing.

Sin embargo, una de estas cualidades y características es fundamentalmente diferente de otras redes sociales y es diferente hasta el día de hoy. Entonces Te contamos la mayor fortaleza de Instagram como red socialEl impacto en los usuarios y por qué terminó siendo copiado por todas las grandes empresas. Quédate con nosotros y explícanos qué es una historia de Instagram y todos los detalles relacionados con ella.

¿Qué es una historia de Instagram?

Este es Las principales cualidades que esta red social ofrece a sus usuarios..Consiste en Puede publicar fotos y videos durante un período de tiempo específico 24 horas. Por lo tanto, esto solo es visible durante este tiempo y se eliminará automáticamente después, Obtener la historia Si actúas a tiempo. A partir de ahora, se le presentará una variedad de opciones, incluida la adición de sus canciones favoritas a la historia y la creación de salidas de video preestablecidas presentadas por IG, como Zoom y Boomerang.

Igualmente Podemos etiquetar a nuestra gente historia Y muestra la temperatura que se produce donde estamos y más opciones. Esta función finalmente fue copiada por YouTube, Twitter y Facebook, lo que demuestra la grandeza de la herramienta presentada por el autor de Instagram.

¿Cómo sé si han visto mi historia de Instagram?

Otra opción que ofrecen estas historias es la posibilidad de ver a las personas que han visto nuestras historias a lo largo del día.

Para poder ver la hora exacta en que ingresaron nuestras fotos y videos Debes prestar atención al historial publicado y consultarlo siempre. La persona que lo vio. Por otro lado, también puedes ver estadísticas sobre el total de personas que han estado allí y sus visualizaciones.