Aquí hay una manera simple de escuchar los mensajes de texto de WhatsApp

Whatsapp Con estos mensajes disponibles desde esta aplicación, hoy en día se ha convertido en una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas. IlimitadoUtilice la red de datos de su compañía telefónica o la red Wi-Fi.

Con esta aplicación puedes enviar cualquier tipo de mensaje incluyendo texto, imágenes, videos e incluso notas de voz. accesibilidad del usuario En maneras diferentes.

También puede hacer que su teléfono móvil lea y escuche estos mensajes de texto a través de sus altavoces. Este es, dificultad visualyo Esto se puede hacer cambiando la configuración en su teléfono o a través de la aplicación.

Escucha los mensajes de texto de WhatsApp en Android

Es posible escuchar nuestro mensaje desde nuestro dispositivo Android, Gracias al asistente virtualEsto también está instalado de forma predeterminada y lo ayudará a lograr su objetivo de leer mensajes de texto.

El principal asistente virtual de Android es «Asistente de Google«, Esto lo ayudará a escuchar los mensajes de texto de WhatsApp, así como otros mensajes de otras aplicaciones que necesite. Siga los pasos a continuación.

Después de conectarse a su teléfono móvil, ingrese a la ventana de la aplicación y[設定«。 次に、「通知«。これを押してください。 あなたはオプションを探します»通知へのアクセス「そしてそこに着いたら、Googleオプションを有効にする必要があります。 この後、Googleアシスタントに次のコマンドを言うだけです。「OKGoogle、メッセージを読んでください。

アシスタントがスペイン語のコマンドを認識しない可能性があるため、英語で「OK Googlereadmymessages」と言うことができます。 このようにして、アシスタントは通知にあるメッセージを読み取ります。

Samsungデバイスのアシスタント

また、Samsungデバイスからのメッセージやステートメントを読むこともできます。 音声アシスタント機能を有効にし、 これは次のように達成されます。

あなたの携帯電話になったら、あなたはに行く必要があります アプリケーションの中央パネルとそれが「設定」であるところに行きます。 プレス。 すでにこの中に、アクセシビリティと表示されている場所をスライドして押す必要があります。 「ビジョン」と表示されている場所を押してから、「音声アシスタント」を押します。 そこに到達したら、アシスタントスイッチをアクティブにします。 すぐにこれが起こり、携帯電話はあなたに表示され、 このウィザードの使用方法を段階的に説明します。

これの問題の1つは、携帯電話の取り扱いがどれほど面倒になるかということです。状況が少し変わるため、書かれていることをすべて読むことができるという利点があります。

OKGoogleを使用する

OK Googleは、Googleの音声アシスタントの一種です。 音声を使用するだけで、電話のさまざまなパーツ、アプリケーション、および機能にアクセスできます。 スタートボタンまたは「ホーム」ボタンを押し続けるだけで、すぐに音声アシスタントが表示され、「OK Google、メッセージを読んでください」と言うので、使い方はとても簡単です。

このアプリを初めて使用する場合は、 メッセージングへのアクセスを提供する必要があります と通知。 後で通知バーと、明らかにメッセージへの必要なアクセスを提供するために、バーを取得し、「accept」を指定します。

音声アシスタントがメッセージにアクセスできるように必要な権限を付与すると、これを楽しむことができます。 しかし、あなたはそれがどのように機能するのか自問するでしょう?それは非常に簡単です。 「OKGoogle」と言った後、通知バーにアクセスし、WhatsApp、Telegram、Instagram、SMSなどからのメッセージをメッセージごとに読み取ります。 順番に、発行者の名前で。

OK Googleは、私たちが持つ最も効率的なアシスタントの1つですもちろん、このツールを使用するには、データまたはWi-Fiを介してネットワークにアクセスする必要があります。

マクロドロイド

MacroDroidは、Androidシステムの使用に関する限り、優れた自動化を提供できる多数のツールを作成できるアプリケーションです。 MacroDroidを使用すると、さまざまなマクロを設計できます。 一連の自動化されたタスクをトリガーするため。

さて、MacroDroidも 私たちのメッセージを声に出して読むことができます、自動的に、したがって、私たちの携帯電話、料理、皿洗い、運転などのタスクを100%意識する必要なしに、さまざまなタスクを実行する自由を与えてくれます。

このアプリケーションでWhatsAppメッセージの読み取りを自動化するには、次のような一連の手順に従う必要があります。

まず、 メインメニューを見つけます 「マクロの作成」というオプション。

「マクロの作成」というオプション。 アクティベーションの部分に進む必要があります。ここで、「通知」の部分に関連するすべての権限を提供します。

権限を付与した後、通知の部分に戻りますが、今回は次のようなオプションを選択します ‘通知を受け取りました(受け入れます)。

次に、選択する必要があります ‘オプションを選択’、 承諾してから「アプリケーションの選択」に進みます。 そこに一度 WhatsAppを選択します。 「含める」と書かれているところにそれを与える。

承諾してから「アプリケーションの選択」に進みます。 そこに一度 「含める」と書かれているところにそれを与える。 システムは必要な通知を要求するので、「Any」、「Accept」の順に選択します。 このオプションを使用すると、 アクティベーターで終了します 、で続行します ‘行動’、 つまり、テキストを話します。

、で続行します つまり、テキストを話します。 3つのドットのオプションにあるメニューを表示します。このメニューが表示されたら、2番目と3番目のオプションを選択します。これは連絡先の名前とメッセージを示します。

プロセスが完了したら、確認する必要があります。 日付や時刻などの詳細を追加できることを忘れないでください。

このアプリケーションは無料ですが、無料版です 最大5つのマクロしか作成できません。

ReaditToMe

ReaditToMeは、 それは私たちの電話での読書プロセスを自動化することを可能にしますその中で、WhatsAppメッセージを声に出して読むことができるので、時間を節約できます。

最初に行う必要があるのは、アプリケーションを入力して[アプリ]Seleccione una opción para habilitar el acceso a todas las notificaciones.

Una vez que las notificaciones están habilitadas[アプリ]Seleccione la opción de nuevo.

Luego seleccione WhatsApp de la lista de aplicaciones.

Después de seleccionar WhatsApp, vuelve al menú anterior[プロファイル]Escoger.

Finalmente tienes que seleccionar el círculo rojo en la esquina superior derecha. Si selecciona esta opción, permanecerá «Habilitada» para indicar que puede escuchar los mensajes de WhatsApp en voz alta.

Una de las mayores desventajas de esta aplicación es Es gratis durante las dos primeras semanas. Cuando vence, debe comenzar a pagar.

Otras opciones de Android

Si el asistente no funciona, no funciona o no está instalado, otras aplicaciones funcionarán. Para poder leer los mensajes en el área de notificaciones, estas aplicaciones pueden leer tantos mensajes de WhatsApp como los mensajes de otras aplicaciones entre las aplicaciones más utilizadas. Hatomiko, macrodroide Y LeerParaMe.

Aprende a escuchar los mensajes de texto de WhatsApp en iOS

Con la última actualización solo tenemos que utilizar un asistente virtual llamado “Siri”, por lo que esta aplicación ha conseguido activar esta función desde los sistemas iOS. Esto se consigue de la siguiente manera:

Usa Siri

Lo primero que debes tener en cuenta es que necesitas actualizar tanto tu teléfono como la aplicación de WhatsApp. También vaya a la configuración del Asistente, Acceso a WhatsApp.

En segundo lugar, esto es suficiente para usar Siri. Esto se logra ejecutando el siguiente comando: Siri, lee el último mensaje de WhatsApp «.

«. Este asistente virtual comenzará a narrar automáticamente todos los mensajes de WhatsApp que nunca hayas leído.

Cuando te encuentras con un mensaje no leído, este asistente te dice el nombre del contacto, la hora de llegada y el contenido del mensaje. Incluso emojis ..

.. Luego, el asistente le pregunta si desea responder por comando de voz.

Tenga en cuenta que esta opción solo funciona si su aplicación contiene mensajes no leídos. Hay opciones para Puede usar el Asistente de Google «Asistente de Google» simplemente cambiándolo.

Los asistentes de voz y la inteligencia artificial que se les aplica son especiales para todos nosotros Alguien que disfruta ahorrando tiempo completando tantas tareas como sea posible a la vez. Si eres uno de ellos, es muy recomendable utilizar una de estas aplicaciones para aprovechar el mecanismo más automatizado en el móvil.