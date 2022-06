Aquí hay una manera fácil de borrar su historial de búsqueda con Snapchat:

No hay nada de malo en usar mucho Snapchat. Es una aplicación realmente divertida y fue pionera en los mejores filtros, por lo que no puedes confundir a Snapchat.Es posible que ya lo sepas, pero si eres una de las personas que usa mucho Snapchat, cuéntanos que tienes la oportunidad. Borrar el historial de SnapchatEn su aplicación, no solo ahorre problemas, sino que también libere espacio en disco, Proteja su privacidad de los intrusos, ¿Qué tan fácil y rápido es? Es muy fácil. Continúe leyendo a continuación.

¿Qué sucede si borro el historial de búsqueda en Snapchat?

Si borra el historial de búsqueda con Snapchat, Todas las búsquedas anteriores serán eliminadas.. Sin embargo, es importante decir que debe borrar el historial varias veces, ya que esto no interfiere con el registro de búsquedas futuras. Lo bueno es que puedes repetir los pasos para borrar el historial tantas veces como quieras.

¿Cómo borrar el historial de búsqueda con esta aplicación?

Proteja su privacidad y borre su historial Impedir que alguien vea tus intereses Para espiar su teléfono, debe seguir estos sencillos pasos.

Sin embargo, si encuentra algún problema con estos pasos, también puede contactarnos. Soporte de Snapchat.. Tenga en cuenta que esta es la forma más fácil de hacer que su tarea sea menos complicada y que su experiencia con Snapchat sea más agradable.

Ir a la configuración de Snapchat

Primero tienes que comprobar actualizó la aplicaciónPara evitar inconvenientes con los siguientes pasos. Siguiente,[設定]o[設定]Ir al panel. Para ingresar su configuración, simplemente toque y seleccione su foto de perfil ubicada en la esquina superior izquierda.

Cuando ingrese a la aplicación, verá un ícono en la esquina superior derecha de la pantalla. «ajuste», Este símbolo se parece a una nuez y es fácil de encontrar. Al seleccionarlo, verás un menú de opciones muy amplio.De esta manera ingresó o recuperó la configuración «ajuste».. Estos son los siguientes pasos:

Si desea borrar todo el historial

Ahora bien, si deseas borrar el historial, puedes hacerlo de las siguientes formas: Ingrese al área de configuración Desplázate hacia abajo hasta encontrar la opción «» «Limpiar historial de búsqueda», Si selecciona esta opción, se mostrará un mensaje de confirmación. aquí,[OK]Simplemente toque o seleccione y el historial se eliminará como desee y estará seguro hasta la próxima vez que lo elimine. registro.

Si borro el historial y busco, ¿se guardarán los datos en la aplicación?

También es importante saber si este tipo de datos se guardan después de borrar el historial. Porque, como muchas aplicaciones similares, la respuesta es sí cuando se guarda y su estado. La aplicación siempre debe saber qué es lo que más nos interesaPor tanto, en este tipo de aplicaciones, los datos se almacenan en el teléfono.

En este caso, es una buena idea revisar las carpetas de tu teléfono con cuidado, paciencia y cuidado (si no quieres dejar rastro de historial o actividad en tu aplicación). Esto evitará que la aplicación almacene demasiadas imágenes y videos. Cosas que se guardan y no quieres usar.A veces puedes vaciarlo para mantener tu teléfono limpio Caché del dispositivo móvil..

Y recuerda No confíes en la «privacidad». Limpiar el historial para que los datos proporcionados por este tipo de plataformas no se vean comprometidos. Hay demasiados ciberdelincuentes en Internet y hay personas malintencionadas que pueden hacer un mal uso de su información personal.