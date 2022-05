Aquí hay una guía paso a paso para verificar si su sitio web es seguro

Algunos sitios web no son confiables y, a menudo, se crean solo para estafar o dañar su dispositivo. Esto requiere esto. Mantenga su PC privada, porque contiene muchos datos importantes. Los usuarios no saben cómo determinar qué sitios son seguros y cuáles no. También necesita conocer las herramientas para poder consultar estos sitios. Es importante hacer una pregunta. ¿Cómo puedo comprobar o verificar paso a paso si un sitio o página web es segura?

Cada vez que navegamos por Internet necesitamos sentirnos seguros, por eso te ofrecemos todo La información que necesita para garantizar que su sitio web sea seguro.

Cómo comprobar un sitio web de confianza antes de navegar

Afortunadamente, hay muchas formas de verificar que un sitio es seguro, Uno de los navegadores más seguros que existen es Google Chrome.,Esto es Mensaje de advertencia cuando se crea la página No puedo confiar en él. Para verificar la seguridad de su sitio, debe prestar atención al ícono que aparece a la izquierda de la dirección web.

Verá tres símbolos: candado, círculo y triángulo rojo. El icono del candado indica que el sitio es seguro y privado. Un ícono redondo significa que la información es incierta, La conexión a este sitio web no es privada y alguien puede monitorear su información. El último símbolo de triángulo indica que la página es demasiado peligrosa. Lo mejor es no parar.

Otros navegadores también ofrecen configuraciones para mantener la seguridad. Solo tienes que entrar en tu configuración y acceder al panel de «Privacidad y Seguridad». Otra forma de saber si es seguro Verifique la URL y HTTPS de la páginaEsto demuestra la fiabilidad del sitio.

También es bueno buscar una política de seguridad. Puede encontrar este documento en la página buscando el campo «Privacidad».Este documento lo requiere Busque palabras clave como «datos» y «almacenamiento». No confíes en la placa. Algunos sitios web pueden mostrar focas que intentan parecer creíbles.

Identificar su origen

Por favor verifique el nombre de Creador de sitios web, Debe estar en este sitio. Se consideran confiables para sitios web educativos (.edu) y gubernamentales (.gov).

Una opción que puede implementar es llamar a la empresa. Para llamar a la empresa hay que ir al final de la empresa. Verá un campo llamado «Contactos».Esto ayuda a responder la pregunta.

Reconocer la intención detrás de esto.

Determinar el propósito de una página web y la información contenida en ella consistencia y consistencia Para tal fin.

Mira la fecha de creación

La mayoría de los sitios web Información actualizada Ser confiable. Sin embargo, esto depende del tipo de información que estés publicando. Tenga en cuenta también los últimos cambios.

Comparar con otros sitios

Para sitios web no seguros estilo similar Cuando los visitas, generalmente tienen muchos anuncios, descuentos exagerados, texto desordenado y más. Visite otros sitios web y Ayuda Diferenciar.

Comprobador de URL para ser utilizado en la navegación

Hay muchos sitios web donde puede verificar la seguridad de su sitio. Para hacer esto, simplemente copie y pegue una URL en uno de estos para ver si el sitio es confiable. , Parte de Estos sitios son «Norton Safe Web» y «URLEX». si quieres, por favor Crea un atajo Ingrese estos rápidamente para que pueda evitar el problema.

Informe de transparencia: tecnología de Google

tecnología de google informe de transparencia Esto cambiará las políticas de las empresas y las autoridades. Seguridad, privacidad, información Empleado. Esto es útil cuando se navega por la web de forma segura, ya que Google analiza millones de URL todos los días.

Norton Safe Web: Protección contra amenazas

Como ya hemos mencionado, este es otro comprobador de URL que nos puede ayudar y es similar al anterior, este software analizará si existe. Riesgos o amenazas en línea La página web a la que accedió. Con base en este análisis, se crea una calificación de seguridad de la información para cada sitio web antes de abrirlo.

Reputación del sitio web: registro y ubicación

Esta es similar a la herramienta anterior pero proporciona información diferente. Este software le permite ingresar la URL de una página específica Ubicación del servidor y registro de dominio, luego identificar su presencia en varias listas negras. Finalmente, creamos un informe de seguridad.

Extensiones para ayudarte a navegar con seguridad

Algunas de las extensiones que puedes agregar Google Chrome Son CyberGhost VPN Free Proxy, Ghostery, Privacy Badger, HTTPS Everywhere, Hotspot Shield VPN Free Proxy.

Estas extensiones te ayudarán a crear más barrera protectora Para su información e historial de navegación.

Otra forma de comprobar si un sitio web es fiable

También puede comprobar el dominio del sitio. Si los signos han cambiado, puede ser ilegal. Si encuentra que su sitio web se ve mal, obsérvelo. Realmente no entiendo lo que el sitio está tratando de transmitirPorque puede ser un lado malo.

Puede usar Google para examinar la reputación de cada dominio y leer los comentarios de los usuarios que ya se han unido al dominio. Evite las ventanas emergentes. Si ve muchas ventanas emergentes al ingresar al sitio web, La mejor manera es cerrarlos lo antes posible. Y sal pronto. Es mejor porque los virus pueden entrar a tu PC a través de estos sitios. ¿Conoce el programa antivirus especificado? Para su dispositivo.

También tenga en cuenta que la página a la que está accediendo será redirigida a un sitio web completamente diferente.

por otra parte, Puedes ingresar a páginas que solo tú conoces, lo he usado antes. Además, visita siempre la primera página que muestran los motores de búsqueda cuando hagas tu búsqueda y evita acceder a otros catálogos.

Finalmente siempre Evite publicar información personal No importa si el sitio es muy seguro. Esto evita el fraude tanto como sea posible.