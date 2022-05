«Android.process.media se ha detenido»: cómo solucionar este error

Android es uno de los sistemas operativos más importantes para dispositivos móviles y tabletas en la actualidad. Junto con iOS, no tenemos ningún problema en controlar casi todo el mercado de dispositivos móviles al presentar teléfonos inteligentes con especificaciones y funciones de calidad para todos los usuarios. Siempre más innovador e interesante.

De manera similar, Android es conocido por su amplia personalización, pero si no es lo suficientemente cuidadoso, es importante prestar atención a lo que cambia o cambia en ese momento. Esto puede causar problemas en la terminal.Esto hace que no funcione correctamente o que las aplicaciones instaladas no funcionen correctamente.

Asi que Déjame contarte un poco más sobre el error. Una descripción general de los sistemas Android y por qué aparecen. Sin más esfuerzo, síguenos y encuentra todos los detalles, datos e información relacionada con estos molestos y constantes eventos que se presentan en nuestros respectivos terminales.

¿Por qué aparecen errores de Android Process Media en dispositivos móviles?

Manejan todo tipo de errores. Impedir casi por completo la operación. Aplicaciones preinstaladas, El mecanismo por defecto, y en algunos casos el sistema en general. Estos pueden causar tantos problemas que el error que muestra el móvil puede que no tenga solución.

error de Android Suelen aparecer por una variedad de razones.Algunos son fáciles de arreglar, mientras que otros pueden dejar de funcionar. Por las razones más obvias, si elimina algo que no debería eliminarse por alguna razón, puede comentar. Como sabes, Android es altamente personalizable y tiene acceso a casi todo, pero debes tener cuidado con lo que tocas.

tengo carpetas y archivos muy importantes Dentro de nuestros teléfonos móviles estos suelen estar almacenados en nuestro administrador de archivos. Si borras algo que por algún motivo no se debe borrar, las consecuencias pueden ser graves y muy graves. Además, esto representa el 70% de los errores encontrados en dispositivos con sistema Android.

Otra posible razón es Descargar algo sin garantizar su autenticidad..Esto generalmente ocurre al deshabilitar las opciones de fuente desconocida y continuar con algunas descargas archivo apk Desde otro sitio o negocio. Si no sabe a dónde ir, tal vez finalmente haya descargado el cóctel de virus en su teléfono.

en la otra mano, Error por mala actualización.. En algunos casos, todas las actualizaciones están completamente instaladas en su teléfono inteligente y no se requieren más actualizaciones. Sin embargo, es muy probable que se sigan subiendo otras actualizaciones del teléfono. Esto está causando que algunas personas actualicen sus teléfonos a toda costa.

Esto lleva a que los usuarios instalen actualizaciones independientes del dispositivo y, en el peor de los casos, afectan el comportamiento de los dispositivos móviles. Colapsará y generará todo tipo de errores.

Google Sync: comprobar la configuración de almacenamiento

La aplicación Google Sync no está disponible para Android. Sin embargo, la aplicación alternativa es Google Drive.

Luego, para ver la configuración de almacenamiento de Google Drive, debe ingresar a la aplicación y presionar en las tres franjas en el lado izquierdo de la barra de búsqueda. Verá algunas secciones aquí. Ir directamente a «Almacenamiento».. Ingresar a esta opción le permite ver todas las configuraciones de memoria, incluida la memoria actual, las opciones para obtener más memoria e información relacionada.

Posibles soluciones a los errores de Android.Process.Media

Como mencioné anteriormente, los errores en dispositivos móviles que ejecutan sistemas Android son muy comunes y Entre estos, se conoce “Android.process.media”.. Este es un error causado principalmente por cambios en la estructura del teléfono, esto generalmente sucede cuando descargas o instalas una actualización incorrecta. ROM (memoria de solo lectura) De la manera equivocada.

reiniciar el teléfono

Una de las soluciones al error de Android.Process.Media Reiniciar el dispositivo.. Para hacer esto, mantenga presionado el botón de encendido y[再起動]Simplemente haga clic en la opción. Después de eso, verifique si el error aún persiste cuando vuelve a encender el teléfono.

ese es el tema El móvil suele almacenar datos de historial temporales Sin embargo, para una mejor gestión del sistema, estos datos pueden ser pesados ​​e interferir con el procesamiento adecuado.

Borrar caché y datos del sistema

Nuestro primer paso Para resolver este problema[設定と構成]Ir a la sección y[アプリケーション]Marque la casilla Encuentre la aplicación de descarga aquí, ingrese y realice la transacción Borrando la caché».. Si eso no funciona, considere borrar el almacén de datos principal y luego prepárese para borrar el caché nuevamente.

Restablecer preferencias de aplicaciones

Para hacer esto[設定]>[アプリケーション]Debe ir a los tres puntos en la esquina superior derecha y moverse hacia ellos. Hay una opción «Restablecer configuración de la aplicación».Haga clic en él para abrir una ventana con las condiciones.[アプリケーションのリセット]Hacer clic.

Comprobar en modo seguro

Esta es otra forma de resolver el problema, algunos teléfonos tienen lo que se llama «modo seguro». Puede despertar el teléfono considerando solo la aplicación principalTambién escanea cada aplicación individualmente y otorga acceso para identificar la aplicación que causa el problema.

Simplemente apague el teléfono y luego déjelo encendido Botón de encendido presionado.. Cuando veas la marca del móvil en tu pantalla (como si estuviera encendido), deja de pulsar y pulsa el botón de bajar volumen hasta que se encienda. Aparecerá «Modo seguro» en la parte inferior.

Realizar un restablecimiento completo

Si ninguno de estos pasos funcionaDesafortunadamente, debe restablecer los valores de fábrica o restaurar su dispositivo. Esta opción restaurará su dispositivo móvil a su estado normal, pero cuando se complete, no eliminará todo tipo de archivos, documentos, fotos, videos o aplicaciones alojadas anteriormente en su teléfono inteligente. ..

Una forma alternativa de corregir el error en Android

Es posible que el error que está viendo no sea el anterior, o que uno de los métodos que probó no haya funcionado. En tales situaciones, existen otras soluciones alternativas que pueden ayudar a resolver el problema.

Deshabilitar el almacenamiento de medios

Para deshabilitar temporalmente el almacenamiento de medios para su aplicación[設定]>[アプリ]Ir a. Ingrese la aplicación que causa el problema Entonces echemos un vistazo a las opciones de guardado.

Busque la opción Espacios de almacenamiento, desmárquela y vea si el error persiste en esta nueva configuración.

Inhabilitar la sincronización operativa de Google

Para deshabilitar el proceso[設定],[アプリケーション]Mover en orden de. Una vez que lo obtenga, ingréselo y aparecerá la información de la aplicación.[無効]También se muestran las opciones. Una vez que haga clic Será deshabilitado temporalmente..

Activar o desactivar la configuración de sincronización

Cómo activar o reactivar la configuración de sincronización móvil[設定]>[アカウント]Ir a. cuando estas ahi Ver cuentas activas.. Haga clic en los tres puntos en la esquina superior derecha para ver las opciones para sincronizar automáticamente su cuenta. Puede marcar o desmarcar la casilla.

Para ver dónde están almacenados tus contactos, ve a la aplicación, escribe las tres rayas en la barra de búsqueda y[設定]Sólo muévete. cuando llegues allí[連絡先の変更]Ir a la sección. Localizar la cuenta predeterminada Los contactos se guardan.

Si desea cambiar su cuenta, simplemente haga clic en ella y accederá a una ventana donde podrá seleccionar una nueva cuenta.

Habilitar configuraciones no válidas

Es posible que haya algún problema con su teléfono móvil porque ha desactivado la configuración necesaria para que el sistema funcione correctamente. Por lo tanto, puede Ir a la configuración relacionada con el problema O comprueba en la aplicación qué ajustes están activados y cuáles no.