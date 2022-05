Android: función de modo de recuperación para reiniciar el sistema ahora

Los teléfonos inteligentes Android tienen muchas opciones importantes e interesantes que son importantes para todos los usuarios. El acceso es por teléfono Obtén mucha información Si uno de los componentes que componen el dispositivo deja de funcionar. Por ejemplo, muchas personas que tienen la pantalla rota y necesitan reiniciar su teléfono pueden hacerlo en modo de recuperación.

Debe tener en cuenta que su sistema operativo siempre tendrá una sección donde puede configurar las opciones que desea usar al iniciar su sistema. Puede acceder al modo de arranque en Windows, pero puede hacerlo en Android Solo hay modo de recuperación.

¿Qué es el modo de recuperación?

Este es un menú especial al que se puede acceder presionando los botones de subir volumen y de inicio al mismo tiempo. Este modo es muy importante en los siguientes casos: Se ha producido un error que impide que Android se inicie Correcto, es decir, colgando del logo del robot.

eso puede significar Varios problemas del dispositivo.. En muchos casos, el sistema no puede recuperarlos debido a conflictos del sistema, como carpetas cuyos directorios se han cambiado. Otro ejemplo de esto es cuando tienes un virus que está borrando carpetas importantes de Android y ya tienes ideas para otras apps.

Los usos que le puedes asignar Reinicie su teléfono desde la configuración de fábrica desde el modo de recuperación. También es importante saber sobre el modo de recuperación. cambiable, Esto significa que puedes descargar modos distintos al que tu teléfono tiene instalado por defecto. En Android, por ejemplo, esto es posible. Haz una copia de tu sistema operativo con Philz Touch Esta es otra empresa que fabrica software de modo de recuperación.

¿Cómo acceder al modo de recuperación en Android?

Para acceder al modo de recuperación en tu smartphone Android, debes acceder a él con el teléfono apagado, porque así es Restauración del sistema La única forma de hacer esto es apagar su dispositivo y acceder a los modos anteriores.

apaga el celular

Los primeros pasos para acceder al modo de recuperación y poder realizar una restauración o restauración del sistema son los siguientes: Apaga tu celular..Sin embargo, antes de apagar el teléfono, la batería del móvil Carga suficiente.. Si apaga la batería con vida media o carga muy baja, existe el riesgo de que la batería se descargue por completo cuando ingrese al modo de recuperación. Esto puede causar daños irreparables a la placa de circuito del teléfono o al sistema.

Presiona el botón de subir volumen y el botón de encendido

El segundo paso para iniciar o ingresar al modo de recuperación del teléfono es presionar un botón Sube el volumen y boton enciende el teléfono.. Debe quedar claro que estos dos botones deben presionarse inmediatamente al mismo tiempo. Si no presiona ambos al mismo tiempo, no funcionará. Eso significa que el teléfono no está en modo de recuperación.

Mantenga presionado hasta que el dispositivo se encienda

Después de presionar ambos botones, el tercer paso es mantenerlos presionados Hasta que se encienda el teléfono. El teléfono se enciende y ves el logo del equipo. Después de eso, aparecerá el logotipo de Android. Esto significa que el modo de recuperación ya se inició y el procedimiento funciona.

¿Cuáles son las opciones del modo de recuperación de Android?

La capacidad de Android para tener un modo de recuperación es alcanzable Restaura tu sistema informático. Esto se puede hacer para que el teléfono vuelva a funcionar o simplemente para restaurar todas las configuraciones como Móvil. ajuste de fábrica del equipo

¿Cuáles son las principales funciones de la opción «REBOOT SYSTEM NOW»?

La única función que tiene es la función principal. «Reiniciar sistema ahora» Es formatear el teléfono. Es decir, si seleccionas esta opción, el teléfono se reiniciará de la misma manera que una computadora.

Esta es una opción que no afecta el sistema operativo, pero permite un acceso rápido a la versión guardada del sistema. Es decir, el sistema se restablece al punto anterior a la realización de la llamada. No se puede encender.

Es importante recordar que los modos de recuperación de teléfonos Android son fabricados por muchas compañías y son muchas veces más que modos de recuperación. Ven en un idioma extranjeroy necesitas saber cómo trabajar con ellos. Uno de los idiomas más comunes es el chino, por lo que a muchos usuarios les resulta importante saberlo. Cómo formatear tu teléfono en chino en modo de recuperación.

Sin embargo, si presiona esta opción, el modo de recuperación se desactivará y obtendrá acceso al modo normal de Android. Solo si el sistema lo permite Esto se debe a que si una de las partes está comprometida, no se iniciará.

Si accidentalmente accede a este modo y no sabe cómo salir de este modo, esta opción es correcta y puede iniciar la llamada. no hay gran problema Esto se debe a que elimina el modo de recuperación y le brinda acceso directo a la configuración de inicio normal de Android. Esto es importante porque este modo puede parecer muy confuso para todos los usuarios que son nuevos en los dispositivos Android.



¿Se formateará mi teléfono si uso «REINICIAR EL SISTEMA AHORA»?

Una cosa a tener en cuenta al ingresar al modo de recuperación es que cualquier persona que use «REBOOT SYSTEM NOW» debe tener cuidado. perder toda la información Y la configuración que tienen en la computadora. Esta opción formateará el teléfono para que parezca recién enviado de fábrica.

Ahora he implementado un sistema de reinicio pero Android no arranca. ¿Qué tengo que hacer?

Si arranca accidentalmente y no sabe cómo salir de este modo, esto es lo que necesita saber: Saca el teléfono del modo de recuperación Es fácil Esto se debe a que hay muchas veces esta opción. Solo usado por técnicos. O alguien que realmente quiera activarlo.

Le advierte que toda la información almacenada en su sistema Android podría estar en riesgo ya que puede verse comprometida. Entonces, si accede al modo de recuperación y el teléfono no se inicia cuando reinicia el sistema, su teléfono realmente se congela cuando lo abre. Elementos que necesitan ser activados.

En este caso, se recomienda cambiar la ROM de Android instalada en su teléfono móvil. Sin embargo, esto puede ser un proceso muy largo y tedioso, por lo que Le recomendamos que lo lleve a un técnico.