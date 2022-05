Google ha sido durante mucho tiempo un gigante de la industria, pero es Eso no significa que no haya competidores. En todos los sectores. Y eso significa que hay una gran demanda de servicios de fotografía en este momento, y debido a eso, ha habido una disputa entre las dos compañías que luchan contra Amazon Photo vs. Google Photos.

Mucha gente usa este tipo de servicio, pero los gigantes de la industria siguen luchando por sus clientes. Nadie quiere ser el número 2. Cuantos más usuarios tenga en una de sus plataformas, más probable es que se una a otra plataforma de la misma empresa.

Amazon Photo vs Google Photos: ¿cuál es mejor? -Todas las fortalezas y debilidades.

Esta guía cubre comparaciones generales

Fotos de Amazon frente a Google Fotos

Ahora bien, para ir directo al punto de interés y resolver cuanto antes la disputa entre Amazon Photos y Google Photos, debes saber que este tutorial será parcial. Analiza todos los detalles de ambas plataformas.

El primer punto a analizar de cerca es qué plataforma es mejor. Amazon o Google Fotos. En este caso tenemos que decir que Amazon puntúa, lo hace Google desde que desapareció Picasa No más plataformas de escritorio para PCSolo hay versiones de Android e IOS.

En lugar de esto, imágenes de amazonas Viene con una versión de escritorio junto con la versión móvilPor si fuera poco, es compatible con las tabletas y televisores de tu empresa, creando tu propio sistema para compartir.

Límites de almacenamiento interno

Otro punto importante en esta batalla entre Amazon Photos y Google Photos es el almacenamiento de cada uno de estos sistemas. En este caso, Amazon vuelve a ganar.

Este es el caso cuando obtienes Amazon Photos de Amazon Prime Puedes subir un número ilimitado de fotos a tu plataformaCompleta en cualquier resolución (sin cargo extra).

En lugar de esto, Google solo ofrece este servicio gratuito para imágenes de menos de 16 megapíxeles. Cualquier cosa más allá de eso es cobrable y trae tareas como: Crea un collage con Google Fotos Es un poco aburrido.

En segundo lugar, Amazon ofrece a los usuarios 5 GB gratis para videos que se pueden cargar, mientras que Google Photos para este par Puedes subir videos gratis pero es menos de 720p.

foto RAW

Para continuar esta discusión Hablar de fotografía RAW, Formato de fotografía profesional utilizado por profesionales como fotógrafos y diseñadores gráficos. Para estos, la victoria vuelve a ser de Amazon.

Dicha foto se puede cargar fácilmente en la plataforma, mientras que Google Photos cambia automáticamente a JPEG cuando se supera el límite de 16 megapíxeles. Por lo tanto, la calidad final se verá reducida.

Impresión física de la foto

Para acabar con la batalla entre Amazon Photos y Google Photos, hay que discutir cómo conseguir fotos reales en ambas plataformas Aquí gana Amazon y se lleva la corona como vencedor.

Esto significa que Google Photos solo puede tomar fotos con libros de tapa dura o de bolsillo, mientras que Amazon ofrece hasta 10 elementos diferentes para capturar recuerdos, como mouse pads, calendarios, tazas y libros. Sitio web oficial de Amazon).

Eso concluye la comparación de hoy, pero puedes decidir cuál de estos dos servicios quieres usar. Las fotos de Google son limitadas, Todavía tiene características que puedes hacer Habilitar o habilitar el reconocimiento facial,muy bien.