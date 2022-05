Ajusta el brillo de la pantalla con el brillo automático de XiaomiMiBand

Las pulseras inteligentes son una nueva apuesta de empresas tecnológicas como Xiaomi y Huawei. Activa la pulsera y sincronízala con el teléfono Muy ligero. Y con el lanzamiento de la 4ª generación. mi bandaLa compañía de China habló mucho.

Cómo configurar el brillo automático de Xiaomi MiBand | ahorrar batería

Uno de los mejores aspectos (además del precio) es la duración de la batería, ya que la compañía afirmó que podría usarse hasta 20 días sin cargar. Sin embargo, muchos fanáticos de la austeridad quieren llevar esa cifra al extremo, por lo que, y para ahorrar batería, este artículo le mostrará Cómo ajustar el brillo de Xiaomi Mi Band..

Cómo ajustar el brillo de Xiaomi Mi Band

Desafortunadamente, ninguna de las Mi Band tiene la capacidad de ajustar el brillo. automáticamente..pero si lo dejas Crea recordatorios de eventos con pulseras, en unos pocos pasos. Esta pulsera no tiene el hardware necesario para ajustar el brillo, pero sí tiene un sensor de luz.

Sin embargo, Xiaomi está a tu disposición. modo nocturno. Puede usarlo para ajustar cuánto tiempo se establece el brillo en máximo y mínimo. Por tanto, la luz de esta pulsera inteligente no te molestará por la noche, pero tampoco se perderá durante el día.

Otra opción es brillo manualmente Siempre que necesite configurar el modo nocturno en su Mi Band Smart 4, es bastante fácil de hacer. Siga los pasos a continuación.

Por favor ingrese la aplicación «Mi ajuste» En dispositivos móviles. Haga clic en Opciones «Perfil».. Revisa la caja «Modo nocturno». Ajusta el tiempo para ajustar el brillo al máximo y al mínimo. Después de eso, la aplicación Sincronizar automáticamente Con MiBand.

Para ajustar el brillo manualmente, tiene las siguientes opciones: Directamente de la pulsera Xiaomi mi Band sigue estos pasos:

Adelante Al menú «. Escoge una opción «Más». En el área Brillo, puede configurar este parámetro según sea necesario. Para aumentar o disminuir el brilloToca los símbolos + y – respectivamente.

No tienes que preocuparte demasiado por los problemas de la batería... Con todas las funciones activadas, esta pulsera inteligente dura hasta 20 días sin recargar. En consecuencia, el modo noche reduce el brillo en determinados momentos del día y alarga un poco la duración de la batería, pero su función principal es hacer más cómoda la pulsera.

Cómo configurar el brillo automático en Xiaomi mi Band 3

método de configuración Nivel de brillo automático El «Modo noche» está activo en este modelo de la Xiaomi mi Band. Esto se debe a que la pulsera inteligente es menos brillante después de que el sol se pone de esa manera.

Para activarlo tienes que seguir nuestra guía rápida. pulsera de eslabones Acerca de la aplicación Mi Fit:

ve adentro menú principal Desde la aplicación Mi Fit

Desde la aplicación Mi Fit Desliza hasta que encuentres una opción «Modo nocturno»

una vez dentro, Horario personalizado O el predeterminado, que calcula la hora de la puesta y la salida del sol.

Cómo ajustar el brillo de Xiaomi mi Band 4

Para esta parte Xiaomi Implementar grandes innovaciones Para las últimas pulseras inteligentes. Si ya lo has comprado, seguro que querrás conocer todos los secretos y trucos que contiene. Pon una alarma o despierta Simple y rápido, y luego no te dormirás.

Por lo tanto, esta sección presenta algunas características que debe conocer. Sácale el máximo partido a tu Xiaomi Mi SmartBand 4..

Enciende la pantalla con un gesto

Esta función elimina la necesidad de tocar la pantalla para ver la información. Simplemente levante la muñeca y Mi Band detectará su movimiento y la encenderá automáticamente. Ajustar Departamento «Mi ajuste» Vaya a la sección Levante la muñeca para obtener información.

Bloquee la pulsera para mayor seguridad y privacidad.

Esta función te permite bloquear la pulsera cada vez que detecta que te la has quitado. Luego debe ingresar el código de 4 dígitos establecido para usarlo. Se puede implementar a través de la sección Lab del menú de configuración. Absolutamente, Evita que miradas indiscretas accedan a tu información personal.

Personaliza tu pantalla con el tema que más te guste

Esta nueva generación ha llegado a todo color. Para aprovechar al máximo esta función, puede: ajustar la pantalla Con el diseño que más te guste.

Tienes que Descarga la aplicación «MiBand4 Esfera del reloj Xiaomi MiBand4». Luego seleccione el tema elegido y seleccione la opción «Instalar.

Luego escriba «Mi Fit» y siga la ruta «Mis dispositivos» -> «Mi banda inteligente 4» -> «Configuración de pantalla de pulsera» -> «Pantalla de mi pulsera». Por favor seleccione el diseño seleccionado.. Finalmente, haga clic en «Sincronizar pantalla de pulsera».

Por eso, con este tutorial de pulsera Xiaomi Mi Band podrás ahorrar hasta 20 días de energía. Pero eso no es todo. Ellos también. Tomar una foto de forma remota Rápido y fácil, lo disfrutarás al máximo.

Cómo cambiar el brillo de Xiaomi mi Band 5

Este modelo de la banda de Xiaomi, No hay sensor de luz O debido a su proximidad, es importante configurar correctamente el brillo para el uso diario y la duración de la batería. Esto es muy importante.

Incluso Se recomienda brillo intermedio Según el fabricante, tienes que seguir estos pasos para configurar el nivel de brillo en la Xiaomi mi Band 5.

Entra en la sección de la pulsera más

Encuentra una sección Actitud

Encontrarás algunos allí luminancia

Esto le permite ajustar el brillo al nivel recomendado. Alternativamente, puede ajustar el tiempo de actividad de la pantalla según sea necesario. Recuerda que este tiempo será largo. Se consume más batería.

Consejos para ahorrar batería en Xiaomi Smartwatch

Para los teléfonos inteligentes, aquí hay algunos consejos y trucos para que la batería de su Xiaomi mi Band dure un poco más y dure más. Puedes encontrar estos consejos aquí. No importa qué modelo Xiaomi mi Band (2, 3, 4, 5 o superior)

Ajusta el brillo y la pantalla a tiempo.

Como hemos visto, ajustar el brillo de la pantalla y el tiempo es un método eficaz y muy sencillo. Salvar y prolongar vidas De la batería de tu Xiaomimi Band.

Deshabilitar la pantalla Activar elevación de muñeca

La configuración Pick up and wake up puede ser muy útil, pero en la mayoría de los casos Puede ser un gran problemaEsto se debe a que, normalmente, incluso el movimiento más pequeño está activo.

Cómo deshabilitar esta acción Aplicación MyFit Disponible en iPhone o teléfono android. Tenga en cuenta que una vez desactivado, debe tocar la pantalla para activarlo.

Deshabilitar las opciones de detección de movimiento

este es uno de Última actualización Las funciones de la Xiaomi mi Band ofrecen un análisis de la energía, calorías y pasos que consumes durante el ejercicio, pero lamentablemente la pulsera inteligente consume una cantidad extra de batería al ejecutar estas muestras.

Es muy fácil de desactivar ya que todo lo que tienes que hacer es ir al menú de configuración y buscar. Sección de detección de actividadHay un botón para desactivar esta función.

Si desea contar la actividad física o el rendimiento del ejercicio, Debe activarse manualmente Esta función.

reducir las notificaciones

Esta característica también es una de las más nuevas, ya que le permite: Revisa cada notificación Acceder al teléfono celular obviamente significa encender la pantalla y mantener activo el Bluetooth, lo que significa un costo de batería mucho mayor.

Por ello, te animamos a que te decidas. Ver estas notificaciones Es realmente importante en la Xiaomimi Band.