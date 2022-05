Si está utilizando un dispositivo portátil con un sistema Android o si está utilizando Google Chrome como navegador en su PC, encontrará que en estos casos verá el ícono del micrófono que es una opción de OK Google.

Si te preguntas qué es esta opción y te resulta útil, pero no encuentras la respuesta, no te preocupes. Hoy explico lo siguiente. Aceptar ¿Qué es Google? ¿Como funciona? OK ¿Qué puedes hacer con Google? ¿Para qué sirve?

Está bien Google asistente de voz Fue desarrollado por la conocida empresa Google y tiene como objetivo ayudar a los usuarios de los dispositivos disponibles.

Este asistente de voz ha sido mejorado por Google a lo largo de los años y se ha convertido en una herramienta valiosa para usar en una amplia gama de dispositivos que no son Android ni Google. OK Google ahora se puede usar tanto con auriculares como con el micrófono del dispositivo.

OK Google funciona en función de varios factores, entre ellos: reconocimiento de vozCuanto más claro le hable el usuario al asistente de idiomas, mejor será el resultado. También cuenta con inteligencia artificial que permite a los usuarios detectar ruido externo en caso de que se encuentren en un espacio abierto.

OK Google está diseñado para que cuando un usuario te hable, te haga una solicitud o te pida que busques algo, no tengas que tocar tu dispositivo y todo funcione con tu voz. Esta función se llama manos librescual Puede realizar tareas y acciones sin usar las manos He solicitado un asistente de voz.

OK Google Voice Assistant puede «educar» o «enseñar» lo que a los usuarios les gusta, usan y buscan más. Aprende de los usuarios Luego use lo que ha aprendido para priorizar la configuración del usuario.

OK ¿Qué puedes hacer con Google? ¿Para qué sirve?

Controle las funciones del dispositivo: simplemente use el comando OK Google para pedirle a su asistente de voz que realice funciones como activar/desactivar Bluetooth, activar/desactivar Wi-Fi y más. Conoce el resultado del fútbolAgregue el modo avión y muchas otras características.

Navegación: OK gracias a Google pinning mapa de Google Solo haz las siguientes preguntas: ¿Dónde está el supermercado más cercano? ¿Cómo llego a la calle xxxx? Las respuestas detalladas se muestran en el mapa. Usted también puede Añade un asistente a tu coche Puede hacerlo solo con su voz, sin el riesgo de levantar el teléfono mientras viaja.

Solo haz las siguientes preguntas: ¿Dónde está el supermercado más cercano? ¿Cómo llego a la calle xxxx? Las respuestas detalladas se muestran en el mapa. Usted también puede Añade un asistente a tu coche Puede hacerlo solo con su voz, sin el riesgo de levantar el teléfono mientras viaja. Tareas organizativas: OK Google te permite poner una secretaria en tu teléfono móvilTambién puede programar el evento en el calendario, por ejemplo «Crear un evento para el 10 de agosto para la fiesta de Anna». También puede pedirle Establecer alarma en el teléfono AndroidPídeles que te digan qué hora es para una fecha y hora específicas, o inicia un cronómetro o cronómetro.

Llama o envía un mensaje: Aceptar No dudes en pedirle a Google que llame a un contacto de tu lista. «Ok Google, también puedes enviar WhatsApp a xxxx y decir «…». Enviar WhatsApp con el Asistente de Google También puede indicarle a uno de sus contactos de correo electrónico que envíe un correo electrónico sin mover el dedo.

Cómo activar el Asistente de Google