Catorce temas inéditos escritos por el artista, conforman la producción que ya está disponible en el mercado nacional e internacional

La salida del tema ‘Apnea’ de Ricardo Arjona y su respectivo videoclip -de impecable factura cinematográfica-, es la carta de presentación del nuevo álbum “Viaje” del cantautor guatemalteco, que ya está disponible en el mercado internacional y en las discotiendas nacionales.

Catorce temas inéditos escritos por el artista dan forma a su disco, que cuenta con la participación de seis destacados productores: Dan Warner, Martin Terefe, Ben Wich, Efraín ‘Junito’ Dávila, Israel Rojas y Yoel Martínez, este último del grupo cubano Buena Fe.

“Fui a Asia, África y a cualquier lugar que se pudiera, buscando nada o quizás buscando un poco de lo que se me había perdido. No encontré nada, como suele pasar, pero en el camino fui dejando canciones embarradas en sobres de hotel y pases de abordar. ¿El resultado? Catorce piezas de la bitácora de un viaje que no terminará nunca, aunque hoy lo encarcelo en este proyecto para que solo así aprenda a volar como se merece”, destaca Arjona acerca de su nueva producción.

-¿Cómo nace “Viaje”?

– Pasaron un par de asuntos personales que me sacudieron contundentemente… fue una manera de huir, aunado a un cumpleaños que no tenía ganas de celebrar, entonces dije, ‘yo me voy para cualquier parte’. Opté por países como China, Japón, Singapur. En el trayecto escribí varios bocetos, regresaba y salían muchas canciones. Lo cierto es que es un disco plagado de variantes, de muchos colores que después va a aterrizar a la posibilidad de utilizar varios productores.

-¿Qué nos puedes decir acerca de la mixtura musical del disco?

-Es tan variada como los viajes que me tocó hacer. De repente aparece una canción como ‘Vives para morir’ ligada a cierta contundencia y después ‘Viaje’ vinculada a sonidos del Caribe o ‘Soldado raso’, que es un tema muy country. Está también la canción ‘Cisnes’, que nació como una versión de rock duro y que me trae una remembranza de ‘Si el norte fuera el sur’ por el carácter social que tiene…venía por el mismo camino, hasta que decidimos darle ritmo de salsa, salsa de verdad y tengo que decir que ‘Junito’ Dávila, productor boricua, hizo un trabajo extraordinario.

-¿Por qué seleccionaste a ‘Apnea’ como el primer promocional del álbum?

-Esta canción no hay que explicarla, es la historia de un tipo que muere por amor… en la canción suena mejor y en el video se explica mucho más. La última frase ‘prisa de rendirse y claudicar’, manda a casi la historia de un suicidio. El resultado del video a mí me pareció extraordinario y lo ubica posiblemente en el clip más importante de mi carrera.

-¿Qué es el ‘Mundo Arjona’?

-Viene de una matriz que se llama ‘Mundo de Artistas’ y que en este caso como se trata de mí, se llama ‘Mundo Arjona’ y es una membresía con absolutamente todo: nuestro catálogo, más de 18 discos, todos los videos que he realizado, el nuevo álbum “Viaje”… Es una buena manera de ser consecuente con lo que ha sido la gente a lo largo de todo este tiempo y no hay detrás de toda esta historia algo que tenga que ver con un afán metálico. Es una buena forma de que nosotros nos mantengamos vivos y entretenidos y al mismo tiempo enganchar a la ‘Fundación Adentro’, dentro de esta misma historia.

“Viaje”, el nuevo álbum de Ricardo Arjona es el segundo disco editado por el artista bajo su propio sello ‘Metamorfosis’. El artista se presentará durante el mes de mayo en Argentina (5 y 6), Chile (9), Estados Unidos (13, 15 y 20) y México (22) con boletería preferencial para los seguidores afiliados al Mundo Arjona.

“Viaje”

1. Lo poco que tengo 2. Cavernícolas 3. Nube de luz 4. Apnea 5. Viaje (colaboración del grupo Buena Fe) 6. Soldado raso 7. Vives para morir 8. Tu fantasma 9. La luna en bicicleta 10. Piel pecado 11. Invertebrado 12. Tu boca 13. Pedigrí 14. Cisnes

Fuente : Equipo de prensa Jota Erre MEDIOS