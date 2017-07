En Venezuela, específicamente en la ciudad jardín está anclada la sede de Proyecto Rayo Mundial, una organización sin fines de lucro que presta un servicio de sanación crística a la comunidad utilizando herramientas como la medicina cuántica, la cristaloterapia, la sanación con la manos, la reflexología, los masajes terapéuticos, terapias de relajación y lo más novedoso las cirugías energéticas con la intervención de los maestros ascendidos. Si. No se asombre, cientos de testimonios entrevistados por quien suscribe esta nota me han dado prueba de lo que les digo.En esta sede (única en Venezuela) se han recibido desde el año 2000 a más de 3 mil personas de todas partes de la geografía nacional además de otros países como México, España, Perú y Colombia.El equipo voluntario multidisciplinario que conforma esta unidad de sanación lo integran médicos especialistas (cirujanos y una intensivista) que luego de evaluar a la persona que acude al centro con alguna dolencia o enfermedad incurable inclusive deciden que tipo de tratamiento suministrarle, es en este proceso donde intervienen los distintos terapeutas para en un máximo de un mes comenzar a ver resultados tangibles que son perfectamente registrados en el lugar. Por ejemplo les puedo hablar de un testimonio que a mi me dejó asombrada como fue un señor que llegó asistido por sus familiares porque no podía caminar y hoy por hoy pertenece al staff de voluntarios del lugar.¿Pero cómo funcionan estas curaciones?. El director del proyecto, Manuel Castillo nos comenta que aunque el paciente no crea ni tenga fe igual tiene la oportunidad de ser sanado porque Dios es para todos y además tenemos en este momento que aprender a desarrollar el amor incondicional, esto es lo que busca el proyecto para promover un despertar de conciencia, de allí que la misión de este centro sea elevar las vibraciones energéticas de las personas contribuyendo directamente con el crecimiento personal individual y así expandir la verdad y la vida a la humanidad.Son varias las actividades que se desarrollan en Proyecto, una de las apasionantes para mí es la siembra de cristales en varios puntos de Venezuela, esto con la finalidad según Castillo de conectarnos con la madre tierra para manifestar ese amor incondicional del que hablamos. Ya se han paseado por Betania, Guanare, Isnotu, Valencia, Cubiro, Mérida (Páramo de la Culata), la Gran Sabana (Alcione), Maracay (Parque Santos Michelena), Puerto La Cruz (cerro el Morro) y dentro de pocos días estarán en Caripe del Guacharo y nuevamente en la Gran Sabana.Es importante destacar que todo el trabajo que se realiza en lugar con cristales son enseñanzas traídas desde México que Marla facilitó al director del proyecto para hoy por hoy sanar a todos los que acuden al lugar.En cuanto a difusión de información también los talleres son impartidos en el lugar, en el mes de diciembre los temas serán: “Venezuela la nueva Jerusalén”, “Reiky”, “Egiptología” y “Yo soy la conciencia de la prosperidad y la abundancia”, así que para mayor información usted se puede comunicar a través del 0243.247.29.89.¿Saben cual es el otro punto importante del lugar? Que todas las consultas y tratamientos son por donación amorosa, si, es decir que sólo su corazón le dirá cuanto puede entregar en dinero para que este proceso continúe. Esto es para usted y lo están esperando, al lugar acuden personas con cáncer, diabetes, enfermedades pulmonares, casos de adicciones, o simplemente cargados de stress y se encuentran un lugar maravilloso lleno de mucha energía que nos confirma nuevamente lo que dijo mi amado maestro Jesús: “Yo soy el camino la verdad y la vida el que cree en mi aunque esté muerto vivirá”. Proyecto está ubicado en la avenida Constitución, edificio Franciani, piso 01. oficina 8, en Maracay, al lado del Iutepal. Un lugar visitado por todos que lo convierten en una ruta turística de sanacion. Hasta el próximo domingo.