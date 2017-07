Tras 22 años de carrera artística, aunque con su juventud no lo parezca, la actriz Paula Woyzechowsky regresó a la pantalla chicaen la exitosa producción dramática“Corazón Esmeralda”, una historia fresca que conjuga amor, avaricia y deseos de superación, en una trama enmarcada en el tema de la conservación del ambiente.

A Paula sus padres le inculcaron el amor por la música y el teatro desde muy pequeña. Se inicioen la televisión en la serie infantil “La Pandilla de los 7” (RCTV). Su debut en Venevisión fue en la exitosa telenovela de Leonardo Padrón, “Ciudad Bendita”, con el personaje de “Rosita”, una muchacha dulce y alegre. Su más reciente participación en TV, fue en la telenovela del escritor Martin Hahn, “Mi Ex me tiene ganas”, donde personificó a Verónica Alvarado, una mujer enigmática, muy reservada y misteriosa. Anteriormente interpretó a Gloria Falcón, la mejor amiga de Gabriel (Jorge Reyes), en la telenovela “El Árbol de Gabriel”.

En esta ocasión interpreta a Elia Magdalena,una de las hijas de César Augusto Salvatierra (Jean Carlo Simancas), producto de la unión con su madre Hortensia Palacios (Dora Mazzone), a la que no se parece en nada. “Es la Salvatierra dócil y buena gente, está llena de amor para su familia. Detesta las injusticias, tiene grandes valores, es amable, noble, generosa, desprendida y desinteresada”, comenta la actriz.Elia,a pesar del desencanto sufrido con su primer amor,es una joven sentimental y muy romántica,pero que vive en una gran melancolía, que quizás con el tiempo, un nuevo amor logre sustituirla por una nueva ilusión…

Podrías nombrar tres cosas que tengas en común con Elia…

Conciliadora, sensible y que es leal a los afectos…

A tu juicio… ¿Qué debe tener una historia para que pueda ser exitosa?

¡Qué te sorprenda!

¿Y qué ingrediente tiene esta historia que consideres atrapó al televidente?

Que es fresca sin ser aguada…

¿Podrías contar alguna anécdota que haya ocurrido en alguna grabación de la telenovela?

En una oportunidad estábamos grabando en el gran salón de la “Villa Salvatierra”, cuando de pronto, de un huequito del techo – que es alto -, vimos como salía y entraba un murciélago de lo más ¡tranquilazo! (risas)… Volaba como a dos metros sobre nosotros, así que se podía continuar perfectamente con la grabación. Tenía que morderme la lengua para no reírme por las caras de stress de algunos compañeros nerviosos con la novedad (risas).

¿En qué has cambiado desde tu debut en tv en la serie “La Pandilla de los 7” (1992), hasta hoy en día?

¡En muchísimas cosas!… Pero no he cambiado mi manía de soñar mucho…

¿Además de “Corazón Esmeralda” estás trabajando en otros proyectos? ¿Cómo va tu línea de accesorios?

Voy lento para mis gustos, porque no tengo chance de concentrarme en otra actividad por ahora. Todo el tiempo estoy grabando en alguna locación, y es difícil tener un día libre. Sin embargo, siempre me llevo mi block y mis colores para garabatear ideas, por si me toca esperar para grabar. Cuando termine la novela me entregaré por completo a mi proyecto de diseño… y otras cosas que mencionaré en su debido momento.

Tomando en cuenta uno de los temas de la telenovela… ¿Qué haces para cuidar el medio ambiente?

Respeto la vida… No daño a los animalitos, ni destruyo su ambiente. No arranco flores, ni lanzo basura en la montaña, ni en la playa, ni en la calle. Tampoco derrocho el agua.

Finalmente… ¿De qué color sientes tu corazón?

¡Mi corazón es multicolor!