Es uno de los personajes más interesantes que he representado, un rol con muchas características, puede ser buena o no , pero siempre va a lo suyo, por lo que quiere. Federica es ambiciosa de poder y dinero, una mujer que es una maravilla para representar por sus múltiples facetas, rico para interpretar. Yo considero que esta telenovela tiene una excelente factura e iluminación- Destacó Mimí Lazo, quien encarna a la altiva Federica del Rosario Pérez, una de las viudas de César Augusto Salvatierra, en la trama de la telenovela estelar de Venevisión “Corazón Esmeralda”.

¿Qué opinión le merece el argumento de “Corazón Esmeralda” en sí mismo?

Estoy enamorada de la telenovela, va a dar unas sorpresas increíbles, el desarrollo del personaje de María Antonieta Duque, por ejemplo, les va a encantar. Aquí me reencontré con mi ex – marido Jean Carlo (Simancas), a mí me encanta trabajar con él. La primera telenovela que protagonicé fue con él, en Viernes Negro, y en esa época me enseñó muchísimo de este oficio de la actuación. Siempre había querido trabajar en una telenovela de Vivel Nouel, a mí me gustó mucho su telenovela Paraíso; y también con Zaret Romero que está adaptando Corazón Esmeralda, con diálogos que tienen comedia, estoy haciendo una mala cómica. Es una historia fascinante de las tres viudas y el hombre millonario, que decide darles su fortuna al morir , como sus ex –esposas que son, pero con la condición de que vivan todas juntas en su casa, con los hijos, y ellas por supuesto, se odian.

¿Televisión o Teatro?

A mí me encantan las telenovelas, trabajar en ellas. Siento que la telenovela es la arepa del venezolano, desde que nacimos y nacieron nuestros padres ya seguían los dramáticos. Todos los venezolanos vemos telenovelas, las amamos y lo maravilloso de este género y que no pasa en la vida real, es que los buenos resultan premiados y los malos se castigan, y a uno le encanta ver esos desenlaces, las novelas son muy justas.

¿Qué le falta por hacer en el medio artístico?

Me gusta mucho la carrera de productora teatral que comencé hace ocho años con el montaje de La Cenicienta, después de allí he producido casi doce obras de teatro. No sé cómo me hice productora, me satisface tener la posibilidad de hacer realidad una historia, además he aprendido mucho a valorar a los productores por ejemplo Sandra Rioboo, nuestra productora ejecutiva en la telenovela, hace magia con tantos actores , con la organización de todo el proceso, y también quedé enamorada del trabajo de producción de Manuel Grijalba en Los Secretos de Lucía, nuestra primera serie en alta definición. Cuando hacía películas, yo veía los problemas que había y a mí se me ocurrían ideas y le decía al equipo de producción, por qué no hacemos esto así, y me fui haciendo una carrera paralela, sin cobrar. Hasta que me dije si llevo tanto tiempo fascinada con esto, por qué no lo pruebo. Y con la pieza La Cenicienta tuve la ventaja de que la protagonista era Chiquinquirá Delgado y Luis Fernández mi esposo , entonces era fácil trabajar con esa pareja, en esa historia.

¿Si tuviera la oportunidad de volver a nacer qué profesión escogería?

La actuación sin duda, cuando estamos en el escenario en nuestro oficio, los actores somos de verdad maravillosos, es mágico interpretar una historia y hacerla creíble. El trabajo del actor es alquimia pura.

¿Nunca se pierde la esperanza de ganar un Oscar?

Para nada, para nada, es un motor…