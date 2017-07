La joven representará a Venezuela el próximo 21 de Febrero en la ciudad de Dusseldorf en Alemania .

Gabriela Concepción se encuentra en Alemania desde el 12 de Febrero , enviada por la Revista Exclusiva para representar a Venezuela en la decimo séptima edición del concurso Top Model Of The World, que se llevará a cabo en la localidad de Dusseldorf.

El Top Model of the World nació en el año 1993 y hasta la fecha dos venezolanas han obtenido tan importante título. La primera de ellas fue Jacqueline Aguilera en 1995 y luego Dominika Van Santen en el 2005 logró la segunda corona luego de 10 años.

El Grupo Editorial Dah shur XXI , en su afán de continuar posicionando sus marcas y productos como Revista Exclusiva y E-Integral , son los poseedores de la franquicia para Venezuela del concurso desde el 2009 y ese mismo año en Septiembre se realizó una elección con varias modelos participantes, donde Gabriela resultó ganadora, bajo la calificación de un jurado experto en materia de belleza y con amplios conocimientos en el mundo del modelaje.

La espigada morena de 1.81 de estatura, concursó en el Miss Venezuela 2008 representando a su natal Carabobo, donde obtuvo la banda como Miss Elegancia y el título de Segunda Finalista. Desde ahí su cotización como una de las modelos preferidas de los diseñadores nacionales no ha cesado y ahora, como la nueva Miss Integral Exclusiva 2009, Gabriela tiene la oportunidad de representar a Venezuela en el Top Model Of The World 2010, que se celebrará el próximo domingo 21 de Febrero en Alemania.

Entre su vestuario figuran trajes de baño elaborado s especialmente para ella por la firma Kanaapali y también de Carlos Boulton , acompañados por accesorios del orfebre. Para las presentaciones previas a la noche final, el diseñador Nicolás La wand le ha realizado diferentes combinaciones , así como también diseños de Versace y Dolce & Gabanna .

Ya en la competencia, Gabriela desfila rá con un traje de cocktail en blanco y negro y el vestido de gala será completamente en dorado, ambos con un look sumamente vanguardista, creados por el diseñador Carlos Aguilar con accesorios del orfebre Adriano Russell . Para la presentación en traje de baño, la venezolana promete brillar también en dorado , con un traje de baño de Gabriela Chacón y en la parte superior lucirá un deslumbrante peto realizado en cadenas doradas que cuelgan de medallones, con un collar bordado en citrinos, cornalinas y turquesas, adornados en la parte inferior con plumas, dijes, racimos de ágatas , colmillos, lagrimas de turquesa y cornalinas . Sin duda una pieza que dejará al jurado boquiabierto elaborada por Aeternum Bijoux .

El Top Model of the World pertenece a la organización alemana “World Beauty Organization”, quienes a su vez son los mismos creadores de los concursos Teen Model of the World, Miss y Mister Intercontinental , el cual ganó la venezolana Hannely Quintero en Bielorusia en Septiembre del 2009.