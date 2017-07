Broxol Grip, el granulado antigripal de absorción rápida que en apenas 20 minutos comienza a generar mejorías, llegó al mercado venezolano de la mano de Laboratorios Galeno. Con su única formula e innovadora presentación, le garantiza a sus consumidores una automedicación responsable, eficaz alivio, lucidez en horas del día y placentero descanso al dormirSi bien los anaqueles de las farmacias están llenos de diferentes opciones para erradicar las molestias ocasionadas por el resfriado común, ahora curar la gripe será más fácil gracias a Broxol Grip, único medicamento del segmento que cuenta con la composición adecuada para combatir efectivamente la congestión nasal, fiebre, dolor de cabeza y el flujo nasal. Y es que el nuevo producto de Laboratorios Galeno posee una serie de características que lo convierten en la mejor opción frente a los demás antigripales.Su formula ajustada para el día, contiene un mejor descongestionante nasal que los otros productos existentes en el mercado y gracias a que carece de antihistamínicos, la persona no sufre de somnolencia. Por otra parte, su composición nocturna combina antihistamínico y descongestionante nasal, lo cual garantiza dormir placenteramente. Además es el único que tiene las concentraciones exactas de los principios activos para, eficazmente, eliminar los síntomas de la gripe durante mayor tiempo.Broxol Grip es el único antigripal granulado que ofrece en un solo empaque la dosificación justa para eliminar los síntomas de la gripe durante las 24 horas del día. Trae dos sobres para las tomas diurnas y uno para la nocturna, una autentica ventaja que le permite al usuario ingerir la dosis adecuada.Al ser un granulado de fácil absorción, permite un rápida acción; puede tomarse frío o caliente y viene en dos agradables sabores: naranja para la versión diurna y miel y limón para la nocturna.Broxol Grip cuenta con el respaldo de Laboratorios Galeno, industria farmacéutica que actualmente lidera el segmento de medicamentos auntitusígenos con su producto bandera Broxol Tos, el cual ocupa el primer lugar en el top of mind -recordación espontánea- de los consumidores y, al igual que su antecesor, también cumple con el máximo atributo: proporcionar un alivio rápido de los síntomas.Siendo los antigripales medicamentos OTC, es decir, que no necesitan prescripción medica para su adquisición, con esta presentación de Broxol Grip, Laboratorios Galeno gana terreno en materia de automedicación, ya que ofrece seguridad al colocar en un empaque la dosificación necesaria por día de tratamiento, evitando así riesgos de sobredosis y garantizando la efectiva cura.Poseedor de tantas ventajas, con su antigripal, Laboratorios Galeno confía en que en apenas un año ganaran el 14 por ciento del segmento de medicamentos para el tratamiento de afecciones en las vías respiratorias. Para fortalecer su posicionamiento, se apoya en una competitiva campana publicitaria que abarca televisión, radio, medios impresos y puntos de venta, la cual, sin saturar la frecuencia, perfila tener un gran impacto y generar alta recordación …Será muy difícil obviar al Conde Drácula saliendo de día en busca de victimas. Y es que ahora Broxol Grip le cambió el horario, porque el atroz vampiro de Transilvania no es que le temía a la luz del sol, sino que atacado con una gripe pertinaz, se la pasaba adormecido por los antigripales tradicionales.