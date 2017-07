Luis Linder (nacido Van der Linder), poseedor de una poderosa voz y caraqueño de pura cepa, comienza a darse a conocer al público como versionador de éxitos juveniles de los sesenta. Sus particulares lecturas a temas como “Todos necesitan a alguien”, “Ciudad Solitaria” y especialmente “Señor Caníbal” son recordadas con especial cariño por los estudiosos del pop venezolano de aquellos años.

Sin embargo, su poderosa voz y su estilo, más arraigado en el canto lírico, no podrían permanecer durante mucho tiempo cantando este tipo de canciones. Así en su currículo reposa un lindo disco con temas del cancionero clásico venezolano que a estas alturas merece una reedición urgente.

Su paso por la balada tuvo un momento grande en el Festival de la Canción de Trujillo (Perú) en 1978, para la época y junto a Viña del Mar el Festival Musical más importante de América, en donde defendió con éxito el tema del común amigo Jesús R. Colmenares “La Canción del Olivo” con la que conquistó el tercer lugar del evento. Al año siguiente acude al Festival de la Canción de Buenos Aires y allí se alza con el primer lugar en las categorías “Mejor Canción” y “Mejor Interpretación” con el tema “Dame la Mano Viejo Amigo”, también de Colmenares.

Hace ya diez años que después de varios eventos decidió probar nuevos aires. Desde esa fecha está radicado en Estados Unidos y gracias a la magia de Internet, hoy nos acompaña en estas páginas.

“Luis: ¿Dónde y cuando naciste?”

“Nací en Caracas, el 29 de julio de 1942, entre las esquinas de Pájaro y Curamichate. No tan cerca de la Plaza Bolívar como Conny Méndez, pero sí como a cinco cuadras”

“¿Cómo fue tu primer acercamiento a la música?”

“Como tu bien sabes, papá era cantante. Se presentaba como “El Caballero X” y cantaba con músicos consagrados como Rodrigo Riera, Fumero, Espín y Guanipa, Barragán y un largo etcétera. Un día tuvo la ocurrencia de decirme que cantara con ellos. Yo tenía más o menos cinco años para esa época y desde entonces, no he parado de cantar”

“¿Cuáles fueron tus primeras influencias?”

“Bueno, primero que nada, mi papá y después Alfredo Sadel, quien posteriormente me apadrinaría”

“¿Cuántos discos grabaste?”

“Bueno, lamentablemente no fueron demasiados. Solo seis”

“¿Cómo te comenzó a atraer el canto lírico?”

“Mi mamá muere cuando yo tenía catorce meses, así que es mi familia materna la que se encarga de mi crianza. Pues bien, ellos eran todos fanáticos de la música clásica. Inclusive tenían un palco fijo en el Teatro Municipal. Así que crecí escuchando a Enrico Caruso, Tito Schippa, Beniamino Gigli, José Mojica y otros por el estilo”

“¿Qué diferencias sientes entre la interpretación lírica y la popular?”

“¡¡¡TODAS!!! Son absolutamente diferentes. En la música popular uno puede hacer lo que le de la gana -hasta cambiarle la melodía a las canciones como lo hace Julio Iglesias en “Júrame”-, puedes “rubatear”, adelantarte, atrasarte, etc.

En cambio, la música clásica se rige por cánones sumamente rígidos. Donde dice”pianissimo” tienes que ir “pianissimo”; donde dice “in crescendo”, pues, “in crescendo”; si dice “legato” tienes que unir las palabras, etc. Por ello es necesario tener un excelente conocimiento del cuerpo humano, especialmente del aparato fonador, para seguir al pie de la letra lo que está escrito. Además -a excepción de conciertos al aire libre como el de Los Tres Tenores- no puedes utilizar micrófonos”.

“¿Cuál es tu actualidad en el canto?”

Estoy atravesando un gran momento. He tenido el honor de cantar con la Pan American, con la Annandale Symphony Orchestra y con la Washington Symphony Orchestra. Es interesante hacer notar que en las dos últimas fui el primer latino en cantar con ellas. He sido el único extranjero que ha cantado con el Congressional Choir Society (El coro del Congreso de EEUU) y también he tenido el privilegio de cantar con la Banda de Concierto del Ejercito de los EEUU.

Ahora estoy en camino de grabar un CD y tratando de hacer contacto con un representante en New York. Aquí descubrieron que soy un tenor spinto, o sea que tengo las tesituras de barítono y tenor completas. Esto me ha permitido hacer papeles para barítono como el Don Sebastián de “La Verbena de la Paloma”.

Mi voz ha crecido una barbaridad. Llego a un re bemol sobreagudo sin problemas. Y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer públicamente a mi profesora de canto, Mrs. Rosemarie Houghton, por haber tenido esa gran confianza en mi y brindarme los conocimientos necesarios para utilizar mi voz apropiadamente”

Luis estuvo casado durante varios años con la gran Estelita del Llano. Por eso, se impone la pregunta:

“¿Cómo fue tu relación con Estelita?”

“Estuvimos casados y de nuestra relación surgieron dos maravillosos retoños: Mercedes y Cecilia. Mercedes fue quinta finalista en el Miss Venezuela 1966 y después se dedicó al modelaje con gran éxito no solo en Venezuela, sino también en Europa y Estados Unidos. También estudió teatro con la gran actriz Flor Núñez y ha hecho algunos papeles en novelas.

Cecilia heredó la pasión por el canto y ha actuado en TV y en prestigiosos escenarios, con Estelita y sola. Acaba de grabar un CD con Estelita y estoy seguro de que tendrá un gran éxito, ya que tiene unas extraordinarias condiciones vocales y un gran sentido de interpretación”

“¿Qué te motivó a irte del país y cuando lo hiciste?”

“Una hermana de Fanny- mi actual esposa- tiene un Bed & Breakfast en Indiana y quería presentar artistas los fines de semana. Me ofreció la oportunidad y yo la acepté encantado. Eso fue en febrero de 1996. Después decidimos mudarnos a Washington ya que aquí hay más oportunidades. Debo decir que Fanny ha sido un apoyo permanente y extraordinario y es mi principal admiradora”

“¿Está entre tus planes el volver?”

“Lamentablemente no; por ahora”

Con muchas razones Luis considera que sus posibilidades reales de crecimiento profesional son muchas. Aparte del CD y el representante del cual nos habló más arriba ya se ha confirmado su repetición como solista el acompañamiento de las tres importantes orquestas ya mencionadas.

“¿Qué extrañas del público venezolano?”

“Su extraordinaria calidez. Esa espontaneidad de hablar con uno después de un concierto como si fuéramos amigos de toda la vida.

Y no quiero despedirme sin agradecerles de todo corazón a ti y a Gustavo Urbina y por supuesto, a ese maravilloso público venezolano que jamás olvido, por esta entrevista”.